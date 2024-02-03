مواعيد مباريات السبت 3 فبراير.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا وبرشلونة وتوتنام

يشهد اليوم السبت العديد من المباريات في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم filgoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم السبت 3 فبراير 2024.

وتستكمل اليوم منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب مالي ضد كوت ديفوار، فيما يواجه منتخب جنوب إفريقيا نظيره كاب فيردي ضمن الدور ذاته.

كما تُختتم اليوم منافسات ربع نهائي كأس آسيا.

ويلعب منتخب قطر أمام أوزبكستان، فيما يواجه منتخب اليابان نظيره الإيراني في مواجهة مرتقبة ضمن الدور ذاته.

كأس أمم إفريقيا

مالي × كوت ديفوار.. في تمام الساعة 7:00 مساء ويذاع اللقاء على قناة بي إن سبورتس AFCON 1.

جنوب إفريقيا × كاب فيردي.. في تمام العاشرة مساء ويذاع اللقاء على بي إن سبورتس AFCON 1.

كأس آسيا

اليابان × إيران.. في تمام الساعة 1:30 ظهرا ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس ASIAN CUP 1.

قطر × أوزبكستان.. في تمام الساعة 5:30 مساء ويذاع اللقاء عبر بي إن سبورتس ASIAN CUP 1.

الدوري الإنجليزي

إيفرتون × توتنام.. في تمام الساعة 2:30 ظهراً وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

نيوكاسل × لوتون تاون.. في تمام الساعة الخامسة مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

الدوري الإسباني

ألافيس × برشلونة.. في تمام السابعة والنصف مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

فالنسيا × ألميريا.. في تمام الساعة الثالثة عصرا وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

الدوري الفرنسي

ويلعب نانت بقيادة مصطفى محمد مباراة هامة للغاية أمام لانس.. في تمام الساعة 10:00 مساء وتذاع على بي إن سبورتس 4.