خطأ ساذج وظهور خاص لمبابي.. باريس يبتعد بالصدارة بثنائية أمام ستراسبورج

السبت، 03 فبراير 2024 - 01:39

كتب : محمد مصطفى

كيليان مبابي وأسينسيو

ابتعد باريس سان جيرمان، بصدارة الدوري الفرنسي، بعد تحقيق فوز صعب على حساب مضيفه ستراسبورج بالجولة الـ20 من مسابقة الدوري الفرنسي.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 47 نقطة، من 20 مباراة، ليبتعد عن أقرب ملاحقيه نيس بـ38 نقطة ولكن من 19 مباراة، فيما نوقف رصيد ستراسبورج عند 25 نقطة في المركز العاشر.

سجل هدفي باريس سان جيرمان، كيليان مبابي في الدقيقة 31، فيما أضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

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وسجل الهدف الوحيد لأصحاب الأرض "ديلاني باكوا" في الدقيقة 68.

ونجح علاء بلعروش، الحارس المغربي لستراسبورج، في التصدي بطريقة رائعة لضربة جزاء لصالح باريس في الدقيقة السادسة، سددها كيليان مبابي.

تألق بلعروش لم يستمر حيث أخطأ في تمرير الكرة أمام أسينسيو في الدقيقة 31، ليستغل مبابي الفرصة ويسجل الكرة في المرمى الخالي، محرزًا التقدم لباريس.

ورد مبابي الهدف لأسينسيو، ليمنحه تمريرة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 49، ليستغلها النجم الإسباني مسجلا الهدف الثاني للضيوف.

وابتعد مبابي بصدارة الهدافين في الدوري الفرنسي بوصوله لـ20 هدفا، مبتعدا عن وسام بن يدرمهاجم موناكو بفارق 10 أهداف.

وبات كيليان مبابي أول لاعب يسجل 20 هدفا أو أكثر في 4 مواسم متتالية منذ جان بيير بابان، الذي حقق نفس الإنجاز بين عامي 1988 و1992.

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