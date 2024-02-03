وكيله: الزمالك حاول ضم عبد الله السعيد في 3 فترات انتقالات.. ورسالة منه لجماهير الأبيض

السبت، 03 فبراير 2024 - 01:22

كتب : FilGoal

عبد الله السعيد - الزمالك

كشف عبد الهادي محمد وكيل عبد الله السعيد عن محاولات الزمالك المستمرة للتعاقد مع اللاعب التي كللت بالنجاح أخيرا.

وقال محمد في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك حاول ضم عبد الله السعيد خلال 3 فترات انتقالات سابقة".

وأضاف "المفاوضات نجحت هذه المرة واللاعب حقق حلم من أحلامه بالانتقال إلى الزمالك".

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واختتم "السعيد سيصدر رسالة لجماهير الزمالك مع التقديم الرسمي عبر جهات النادي الإعلامية ، ولم يتم إبلاغنا بموعده بعد".

ويفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن تعاقد عبد الله السعيد مع الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز على ضم عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه.

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وكان مصدر من الزمالك قد قال لـFilGoal.com : "متمسكون بضم عبد الله السعيد خاصة بعدما أبدى رغبة في إنهاء مسيرته بالزمالك".

وأضاف "سنحاول إتمام الصفقة رغم مغالاة بيراميدز حتى اللحظة الأخيرة. سنضم اللاعب سواء خلال فترة الانتقالات الجارية أو الصيف المقبل مجانا".

وكان الزمالك قد بدأ أولى خطواته الرسمية لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر من بيراميدز.

وقال مصدر من الزمالك في وقت سابق لـFilGoal.com: "أرسلنا عرضا رسميا لنادي بيراميدز لضم الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر".

وأضاف "كان هناك جلسة بين مسؤولي الزمالك وبيراميدز تم خلالها الاتفاق على انتقال الثنائي عبد الله السعيد وسيف جعفر إلى الأبيض".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عبد الله السعيد توصل لاتفاق مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته المتبقية لبيراميدز لإتمام انتقاله للأبيض.

عبد الله السعيد (38 عاما) خاض الموسم الجاري 14 مباراة سجل 2 وصنع 1.

ومنذ عودته من الاحتراف شارك مع بيراميدز في 183 مباراة سجل 47 هدفا وصنع 44 في جميع المسابقات.

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