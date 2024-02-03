أمم إفريقيا - مدرب غينيا: السذاجة قتلتنا.. المحصلة جيدة مقارنة بالسنغال والكاميرون ولكن

أبدى كابا دياوارا مدرب غينيا أسفه على وداع كأس أمم إفريقيا من ربع النهائي أمام الكونغو الديمقراطية.

وقال دياوارا في تصريحاته لقنوات beIN Sports بعد المباراة: "الحصيلة إيجابية فقد كنا في مجموعة الموت (مع السنغال والكاميرون) وتأهلنا وهما خرجا قبلنا".

وأضاف "في ربع النهائي كنا نطمح للذهاب أبعد إلى المربع ولكن لم نتمكن من ذلك".

وأوضح "هناك خيبة أمل بسبب الفرص التي ضاعت نوعا ما ولكن المحصلة إيجابية".

وتابع "قبل ركلة الجزاء كان يمكننا التسجيل ولكن بدلا من ذلك تلقينا ركلة جزاء من مرتدة بكل سذاجة".

واختتم "كان هذا من سوء حظنا. لم نستغل الفرصة وآلمتنا ركلة الجزاء كثيرا".

وتغلبت الكونغو الديمقراطية على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ثاني مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

بصافرة الجزائري مصطفى غربال، تقدمت غينيا بركلة جزاء سجلها محمد بايو في الدقيقة 20، وتعادل للكونغو الديمقراطية قائدها شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27.

وبنفس الصافرة، تقدمت الكونغو بركلة جزاء سجلها يوان ويسا في الدقيقة 65، قبل أن يحسم أرثر موسواكو المباراة في الدقيقة 82.

وبذلك تتأهل الكونغو الديمقراطية إلى المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخها، فيما فقدت غينيا فرصة الوصول للمرة الثانية ليبقى إنجازها الأكبر وصافة نسخة 1976 أمام المغرب.

وينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية الفائز من كوت ديفوار ومالي، بينما تنتظر نيجيريا الفائز من كاب فيردي وجنوب إفريقيا.