أمم إفريقيا - ديسابر: هذه قوة الركلات الثابتة.. ولا شيء كان سهلا

أبدى سيباستيان ديسابر المدير الفني لمنتخب الكونغو الديمقراطية سعادته بفوز صعب على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وبلوغ نصف النهائي.

وقال ديسابر في تصريحاته لقنوات beIN Sports بعد المباراة: "الأمر لم يكن بسيطا بالمرة ولا شيء كان سهلا طوال البطولة".

وأضاف "مباراة اليوم دليل على أهمية الركلات الثابتة سواء بالهدف الذي تلقيناه أو الأهداف التي سجلناها"

وتابع "كوفئنا بفرصنا وفزنا ونحن سهداء بهذه النتيجة ونهنئ غينيا على ما قدمته".

وتغلبت الكونغو الديمقراطية على غينيا بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في ثاني مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023.

بصافرة الجزائري مصطفى غربال، تقدمت غينيا بركلة جزاء سجلها محمد بايو في الدقيقة 20، وتعادل للكونغو الديمقراطية قائدها شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27.

وبنفس الصافرة، تقدمت الكونغو بركلة جزاء سجلها يوان ويسا في الدقيقة 65، قبل أن يحسم أرثر موسواكو المباراة في الدقيقة 82.

وبذلك تتأهل الكونغو الديمقراطية إلى المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخها، فيما فقدت غينيا فرصة الوصول للمرة الثانية ليبقى إنجازها الأكبر وصافة نسخة 1976 أمام المغرب.

وينتظر منتخب الكونغو الديمقراطية الفائز من كوت ديفوار ومالي، بينما تنتظر نيجيريا الفائز من كاب فيردي وجنوب إفريقيا.