رئيس إنبي: كالوشا لا بديل له.. ورفضنا عرض الزمالك قبل أسبوع

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أنه رفض عرضا من نادي الزمالك لضم مدافع الفريق البترولي أحمد خليل كالوشا، خلال الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الشريعي في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس 2: "الزمالك طلب كالوشا منذ أسبوع ولكن المدرب تامر مصطفى أكد حاجته إليه".

وأكمل رئيس إنبي: "أبلغنا نادي الزمالك أن اللاعب كالوشا لا بديل له لدينا وأغلقنا الموضوع".

وكان مصدر مقرب من اللاعب، أوضح لـFilGoal.com سابقا أن كالوشا توصل لاتفاق مع الزمالك وأتمه بالفعل، ويطالب مسؤولي إنبي بالموافقة على رحيله.

ولعب كالوشا صاحب الـ25 عاما، 11 مباراة بالدوري هذا الموسم بشكل أساسي، نجح في تسجيل هدف وصنع آخر.

وأبرم الزمالك 9 صفقات شتوية حتى الآن منذ نجاحه في رفع عقوبة الحرمان من القيد.