أمم إفريقيا - أوسيمين: أحلم بتحقيق اللقب.. وحلمي منذ الصغر اللعب باسم نيجيريا

عبر فيكتور أوسيمين مهاجم منتخب نيجيريا، عن حلمه بتحقيق لقب كأس الأمم الإفريقية، للمرة الثالثة في تاريخ النسور.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى نصف نهائي كأس الأمم، بعد الفوز على حساب أنجولا بهدف نظيف.

وقال أوسيمين عقب المباراة في تصريحات لبي ان سبورتس: "أحلم بالفوز باللقب، آخر مرة كانت سنة 2013، أنا سعيد جدا بالفوز والتأهل لنصف النهائي".

وتوج منتخب نيجيريا بكأس الأمم الإفريقية 3 مرات، أعوام 80، و94، و2013.

وأضاف أوسيمين: "كلنا في مستوى ذهني إيجابي، وكذلك المدرب جوزيه بيسيرو لديه نظرة ممتازة لمشروع الفريق".

وأكمل: "لدي عقلية أنه إذا لم أسجل سأعود للدفاع، وإذا سجلت هدف سأعود أيضا للدفاع عن هذا الهدف".

واختتم: "حتى إذا كنا متأخرين يجب أن نواصل الإيمان بأنفسنا، محظوظ جدا بالتواجد مع نسور نيجيريا، كان حلمي منذ الصغر، ويجب أن نستغل هذه الانطلاقة لبلوغ النهائي".

وينتظر منتخب نيجيريا الفائز من مواجهة كاب فيردي، وجنوب إفريقيا المقررة يوم السبت، لتحديد منافس النسور في نصف النهائي.