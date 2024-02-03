خبر في الجول - إصابة وسام أبو علي والكشف عن التشخيص المبدئي

أصيب وسام أبو علي لاعب الأهلي الجديد خلال تدريبات الفريق الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن التشخيص المبدئي لإصابة اللعب هو شد في العضلة الخلفية.

وسيخضع أبو علي لأشعة الرنين المغناطيسي لتحديد فترة غيابه.

وتعاقد الأهلي مع وسام أبو علي في الشتاء الجاري قادما من سيريس السويدي.

ويحمل المهاجم صاحب الـ24 عاما الجنسية الفلسطينية وتم قيده كلاعب محلي في قائمة الأهلي في حال إتمام التعاقد بشكل رسمي.

ولعب أبو علي في صفوف ألبورج فيندسيسيل بالدوري الدنماركي قبل الانتقال للدوري السويدي.

وخاض أبو علي خلال الموسم الحالي 16 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع آخر.