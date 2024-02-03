كرنفال أمم إفريقيا - ويسا.. الحارس الهداف وحادث كاد ينهي مسيرته

السبت، 03 فبراير 2024 - 00:28

كتب : محرر في الجول

يوان ويسا - الكونغو الديمقراطية

بدأ مسيرته محارس مرمى، قبل أن يتحول للعب في مركز المهاجم الصريح، هكذا بدأ يوان ويسا رجل مباراة الكونغو الديمقراطية، وغينيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

ويسا نجح في تسجيل هدف، ضمن ثلاثية فريقه ليقود الكونغو لعبور غينيا بنتيجة 3-1، ليتأهل الكونغو الديمقراطية إلى نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية للمرة السادسة في تاريخ الفهود.

ويسا أحد نجوم فريق برينتفورد الإنجليزي في الوقت الحالي، وبدأ مسيرته مع الكرة كحارس مرمى قبل أن يتحول إلى مهاجم صريح في مراحل الشباب، بعد ذلك تم نقل مركزه إلى الجناح والآن يشارك في الجناح والمهاجم.

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بدأ ويسا مسيرته الدولية مع الكونغو الديمقراطية بدأ في عام 2020 ويشارك لأول مرة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، حيث نجح في تسجيل هدفين بمباراتي زامبيا بدور المجموعات، ومواجهة غينيا بربع النهائي، ليحصد جائزة رجل المباراة في المباراتين.

عندما كان لاعبا في لوريان الفرنسي ذهبت إمرأة إلى منزله ظهرا وطلبت منه الحصول على توقيع لابنها واستجاب ويسا بكل سرور وعندما ذهب ليوقع لها ألقت على وجهه سائل حارق ليتعرض لحروق في الوجه وتم نقله إلى المستشفى وخضع لعملية جراحية وتجميلية.

وعلق ويسا بعد التأهل إلى نصف النهائي: "أستمتع باللعب مع منتخب بلادي، كان لدينا مشاكل في بداية مباراة غينيا، ولكن كان لنا رد فعل وسيطرنا على المباراة".

وأكلم في تصريحات لبي ان سبورتس عقب المباراة: "سنُحسن بعض التفاصيل، ولكن في النهاية تأهلنا، أنا فخور جدا".

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