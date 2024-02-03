ماذا لو كانت مصر

السبت، 03 فبراير 2024 - 00:22

كتب : أحمد أباظة

الكونغو الديمقراطية 3-1 غينيا

السؤال الذي سأله أغلبنا ونحن نتابع فوز الكونغو الديمقراطية على غينيا 3-1 في ثاني مباريات ربع نهائي كأس أمم إفريقيا..

ماذا لو لم ترتطم كرة محمد أبو جبل الأخيرة بالعارضة؟ ماذا لو لم يهدر مصطفى محمد ركلته؟ ماذا لو ضاعت أي كرة أخرى للكونغو الديمقراطية وكنا نحن أمام غينيا اليوم؟

ربما ما بني على باطل فهو باطل، وكان الخروج ليتأجل لدور واحد قبل أن يقع أمام غينيا، وربما كانت مصر ستُفعل وضع الإقصائيات وتواصل رحلتها.. على كل حال "أعتقد أننا لن نعرف أبدا".

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بصافرة الجزائري مصطفى غربال، تقدمت غينيا بركلة جزاء سجلها محمد بايو في الدقيقة 20، وتعادل للكونغو الديمقراطية قائدها شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27.

وبنفس الصافرة، تقدمت الكونغو بركلة جزاء سجلها يوان ويسا في الدقيقة 65، قبل أن يحسم أرثر موسواكو المباراة في الدقيقة 82.

خطأ القائد وإصلاحه

سدد صامويل موتوسامي مدافع الكونغو وزميل مصطفى محمد نانت الفرنسي ولكن الكرة اصطدمت بالدفاع في الدقيقة 13.

وبسبب تدخل من مبيمبا على بايو، تحصلت غينيا على ركلة جزاء مبكرة سجل منها بايو بنفسه الهدف الأول على يمين الحارس ليونيل مباسي في الدقيقة 20.

وفي الدقيقة 27 تدارك القائد مبيمبا خطأه وسجل التعادل من متابعة أرسلها في أعلى الشباك.

واستمر الشوط الأول في تعقيداته إلى أن انتهى بالتعادل الإيجابي.

لهذا خُلق الندم

وفي الدقيقة 59 حل عبد الله توريه وفاسينيت كونتي بدلا من مورجان جيلافوجي وسيكو سيلا في صفوف غينيا.

على الجانب الآخر حل سيلاس بدلا من ميشاك إليا.

وسريعا تحصلت الكونغو الديمقراطية على ركلة جزاء بعد ضياع انفراد من غينيا، ليسجل منها ويسا على يسار الحارس إبراهيم كونيه في الدقيقة 65.

استمرت تبديلات غينيا بنزول سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت الألماني بدلا من أمادو دياوارا بحثا عن التعادل في الدقيقة 69.

بينا رد سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو الديمقراطية بإشراك سيمون بانزا بدلا من سيدريك باكامبو في الدقيقة 72.

وقتل أرثر ماسواكو المباراة في الدقيقة 82 بركلة حرة رائعة أنهت كل شيء.

وخرج يوان ويسا رجل المباراة وحل جوريس كاييمبي بدلا منه، فيما ترك ثيو بونجوندا موقعه لحساب آرون تشيبولا.

وفي الدقيقة 94 سدد جيراسي رأسية كادت تقلص الفارق ولكنها مرات بجوار القائم، فيما ارتدت المحاولة بانفراد لسيلاس ولكنه أهدره فوق العارضة.

وبذلك تتأهل الكونغو الديمقراطية إلى المربع الذهبي للمرة السادسة في تاريخها، فيما فقدت غينيا فرصة الوصول للمرة الثانية ليبقى إنجازها الأكبر وصافة نسخة 1976 أمام المغرب.

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