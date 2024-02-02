مصطحبا والدته.. بن رحمة إلى ليون معارا مع أحقية الشراء

أعلن نادي أولمبيك ليون الفرنسي، ضم اللاعب الجزائري سعيد بن رحمة قادما من ويست هام الإنجليزي.

وضم ليون، عن ضم بن رحمة، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم مع خيار الشراء.

الدولي الجزائري بن رحمة، صاحب الـ28 عاما، سيرتدي القميص رقم 17 مع ليون، وظهر أثناء التوقيع مصطحبا والدته.

وكشف ليون عن التفاصيل المالية للصفقة، حيث ضم بن رحمة مقابل 5.1 مليون جنيه أسترليني (حوالي 6 ملايين يورو)، مع خيار الشراء بعد نهاية الموسم، مقابل 12.3 مليون جنيه إسترليني (حوالي 14.4 مليون يورو)، مع حصول ويست هام على 10% في حالة إعادة البيع مستقبلاً لأي نادي آخر.

بن رحمة المولود في الجزائر، بدأ مسيرته مع مركز تدريب نادي نيس عام 2013، قبل توقيع عقد احترافي عام 2015.

وانتقل لعدد من الأندية على سبيل الإعارة، إلى أنجيه، وأجاكسيو، وشاتورو، حيث سجل 12 هدفا في 34 مباراة، ليجذب أنظار الأندية الإنجليزية.

انتقل بن رحمة في صيف 2018 إلى برنتفورد، ليسجل 30 هدفا ويقدم 27 تمريرة حاسمة في أقل من 100 مباراة، لينضم لويست هام في 2020.

وخاض النجم الجزائري مع ويست هام 155 مباراة، في 3 مواسم قبل الموسم الحالي، وساهم في تتويج فريقه بدوري المؤتمر 2022 - 2023 بعد الفوز على فيورنتينا في المباراة النهائية.