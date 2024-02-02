متحف أمم إفريقيا - الملصق الأول في تاريخ البطولة

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 22:58

كتب : FilGoal

غانا 1982

شهدت نسخة 1982 من كأس أمم إفريقيا إصدار أول ملصق رسمي للبطولة التي بدأت عام 1957.

البطولة التي استضافتها ليبيا لأول مرة في تاريخه والأخيرة حتى الان، عرفت تتويج غانا باللقب على حساب ليبيا بالتفوق بركلات الترجيح.

ولذلك فإن هذه الملصق ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

أخبار متعلقة:
كرنفال أمم إفريقيا - أطلق عليه والده لقب "بابا".. سيمون رجل مباراة نيجيريا وأنجولا متحف أمم إفريقيا - كتيب المذيع المرافق لبعثة توجو في 2010 أمم إفريقيا - حكيمي يعتذر عن إهدار ركلة الجزاء أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - الركراكي: أتحمل مسؤولية كل شيء بعد خروج المغرب

اللقب كان الأخير للنجوم السوداء في أمم إفريقيا والرابع لغانا ومنذ ذلك الحين لم يحققوا أي ألقاب قارية.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

متحف أمم إفريقيا أمم إفريقيا
نرشح لكم
كرنفال أمم إفريقيا - أطلق عليه والده لقب "بابا".. سيمون رجل مباراة نيجيريا وأنجولا مباشر أمم إفريقيا - غينيا (1)-(2) الكونغو الديمقراطية.. جووووول مدرب أنجولا بعد وداع كأس الأمم: نؤمن بأن المستقبل سيكون لنا وتوقف عداد مصيلحي أمم إفريقيا - التشكيل.. تغيير وحيد في الكونغو الديمقراطية.. ونابي كيتا أساسي بوسط غينيا انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أنجولا.. أول أطراف المربع الذهبي أمم إفريقيا - التشكيل.. نيجيريا دون تغييرات ومابولولو يقود أنجولا في ربع النهائي مواعيد مباريات الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا
أخر الأخبار
متحف أمم إفريقيا - الملصق الأول في تاريخ البطولة 38 دقيقة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - أطلق عليه والده لقب "بابا".. سيمون رجل مباراة نيجيريا وأنجولا 45 دقيقة | كوت ديفوار 2023
مصدر مقرب من اللاعب لـ في الجول: كالوشا اتفق مع الزمالك ويطالب بموافقة إنبي ساعة | ميركاتو
رئيس الشباب يعلن التراجع عن التعاقد مع جوزيه مورينيو ساعة | سعودي في الجول
"الصخرة التي تتحطم عليها إمدادات المنافسين".. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع هشام محمد ساعة | ميركاتو
مباشر أمم إفريقيا - غينيا (1)-(2) الكونغو الديمقراطية.. جووووول ساعة | كوت ديفوار 2023
القناص البوركينابي.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع إريك تراوري ساعة | ميركاتو
حوار في الجول - محمد شكري: لدي عرضين من هولندا والزمالك.. وبند يتيح عودتي لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين