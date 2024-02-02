متحف أمم إفريقيا - الملصق الأول في تاريخ البطولة
الجمعة، 02 فبراير 2024 - 22:58
كتب : FilGoal
شهدت نسخة 1982 من كأس أمم إفريقيا إصدار أول ملصق رسمي للبطولة التي بدأت عام 1957.
البطولة التي استضافتها ليبيا لأول مرة في تاريخه والأخيرة حتى الان، عرفت تتويج غانا باللقب على حساب ليبيا بالتفوق بركلات الترجيح.
ولذلك فإن هذه الملصق ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.
اللقب كان الأخير للنجوم السوداء في أمم إفريقيا والرابع لغانا ومنذ ذلك الحين لم يحققوا أي ألقاب قارية.
متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا
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