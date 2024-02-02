كرنفال أمم إفريقيا - أطلق عليه والده لقب "بابا".. سيمون رجل مباراة نيجيريا وأنجولا

أطلق عليه والده لقب "بابا" لأنه كان يبدو شكله أكبر من عمره، موسيس سيمون قائد منتخب نيجيريا حاز على جائزة رجل مباراة النسور الخضر ضد أنجولا.

وتأهلت نيجيريا بالفوز بنتيجة 1-0 في أولى مباريات ربع نهائي أمم إفريقيا 2023.

وقال سيمون عبر بي إن سبورتس بعد نهاية اللقاء: "لدينا لاعبين جيدين كثيرون، ومع كل التنوع والمهارة التي تملكها نيحيريا فالكل جاهز ونريد المزيد من أجل شعبنا".

وأتم "جنوب إفريقيا أو كاب فيردي في نصف النهائي؟ بالنسبة لي لا يوجد فريق مفضل، كلاهما منتخب جيد وعلينا أن نكون جاهزين".

🇳🇬 Moses Simon 🇳🇬 Quite a perforamce and an assist make him the TotalEnergies Man of the Match! 👏#TotalEnergiesAFCON2023 | #NGRANG | @Football2Gether pic.twitter.com/zaYo0C0yGt — CAF (@CAF_Online) February 2, 2024

وصنع سيمون هدف فوز نيجيريا والذي سجله أديمولا لوكمان، وسدد مرة وحيد ومرر تمريرتين مفتاحيتين.

وأرسل 14 تمريرة صحيحة من 19، وعرضيتان بطريقة صحيحة من 3.

وفاز بـ 7 صراعات ثنائية من أصل 10، وتحصل على 3 أخطاء لصالحه.

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يحب سيمون الملاكمة ويمارسها بشكل دوري، ويعتبر رئيس أركان الجيش النيجيري صديقا مقربا من سيمون. (تعرف أكثر على قائد نيجيريا ولاعبي البطولة من كرنفال أمم إفريقيا)