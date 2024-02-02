"الصخرة التي تتحطم عليها إمدادات المنافسين".. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع هشام محمد

أعلن الإسماعيلي عن تعاقده مع هشام محمد لاعب وسط بيراميدز السابق في صفقة انتقال حر.

وكتبت صفحة الإسماعيلي الرسمية عبر فيسبوك:

"الصخرة التي تتحطم عليها كل إمدادات المنافسين، رمانة ميزان خط الوسط. هشام محمد لاعبًا جديدًا للإسماعيلي"

وسبق للاعب اللعب في صفوف الأهلي وسموحة واتحاد الشرطة ومصر للمقاصة والاتحاد السكندري وبيراميدز.

وهذه تجربة هشام محمد الثالثة مع إيهاب جلال بعد مصر للمقاصة وبيراميدز.

ولعب هشام مع إيهاب جلال 81 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 7.

وخاض إجمالا 195 مباراة في الدوري المصري وسجل 8 أهداف وصنع 10.

ويحتل الإسماعيلي حاليا المركز الـ15 في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط بعد مرور 10 مباريات.