القناص البوركينابي.. الإسماعيلي يعلن تعاقده مع إريك تراوري

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 21:58

كتب : عمرو نبيل

إريك تراوري

أعلن نادي الإسماعيلي عن تعاقده مع إريك تراوري لاعب بيراميدز السابق في صفقة انتقال حر.

وكتب حساب الدراويش عبر فيسبوك: "القناص البوركينابي يدعم هجوم الدراويش. إريك تراوري إسماعيلاوي".

وحسبما علم FilGoal.com فإن البوركينابي انضم في صفقة انتقال حر.

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وقضى تراوري الموسم الماضي معارا لصفوف إنبي من بيراميدز، وعقب نهاية الموسم عاد لبيراميدز لكن لم يتم قيده في قائمة الفريق.

وسيجتمع لاعب الوسط البالغ 27 عاما مع إيهاب جلال مجددا حيث لعب تحت قيادته 47 مباراة وسجل 7 وصنع 8 مع مصر للمقاصة وبيراميدز.

وإجمالا خاض تراوري 188 مباراة في الدوري المصري بقمصان أسوان ومصر للمقاصة وإنبي وبيراميدز.

وسجل 35 هدفا وصنع 24 في جميع المسابقات.

وبقمصان الأندية المصرية خاض 236 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 27.

وارتدى قميص بوركينا فاسو في 15 مباراة دولية وشارك في أمم إفريقيا 2021 والتي حل بها فريقه رابعا ويمتلك هدفا دوليا وحيدا.

الإسماعيلي الدوري المصري إريك تراوري
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