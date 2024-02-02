حوار في الجول - محمد شكري: لدي عرضين من هولندا والزمالك.. وبند يتيح عودتي لـ الأهلي

كشف محمد شكري لاعب سيراميكا كليوباترا وجود عرض هولندي بالإضافة لـ الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية، وكشف عن بند يتيح له العودة إلى الأهلي من جديد.

ويلعب شكري (24 عاما) بقميص سيراميكا منذ سبتمبر 2022 في صفقة انتقال حر قادما من الأهلي.

وقال شكري لـ FilGoal.com: "لعبت كرة القدم في كل مكان وأحببتها منذ صغري بالوراثة من عائلتي، وانضممت لأكاديمية بلبيس واكتشفي أحمد سمير بيبو".

وأضاف "ثم اخترني أمين عرابي للانضمام لناشئين الأهلي، وتشاركت في نفس الفريق مع محمد عبد المنعم وأحمد عبد القادر، وأجيد اللعب في مركزي الظهير الأيسر والجناح".

وأكمل "سجلت 30 هدفا مع فرق الناشئين والشباب في الأهلي ، ثم تم تصعيدي للفريق الأول للأهلي تحت قيادة ريني فايلر لأول مرة، وحتى الآن لا أعلم سبب رحيلي عن الأهلي".

وأوضح "كنت أعتقد أنني رحلت عن الأهلي على سبيل الإعارة، ثم فؤجئت بأنه بيع نهائي، وحزنت على الرحيل لأنني لم أحصل على فرصة لإثبات نفسي".

وشارك شكري في مباراتين فقط بقميص الأهلي منذ تصعيده للفريق الأول، ثم أعير لسموحة وخاض 25 مباراة وسجل خلالها هدفا وحيدا.

وكشف سبب تطوره قائلا: "اللعب كثيرا طورني، وعلاقتي حاليا جيدة جدا بأيمن الرمادي، وكذلك أحمد سامي والذي انتقلت لسيراميكا كليوباترا بسببه".

وكشف طلب الأهلي عودته وأجاب قائلا: "في يناير 2023 طلب الأهلي ضمي بشكل رسمي لكن سيراميكا كليوباترا رفض رحيلي".

وأعلن وصول عرض احتراف رسمي له في سوق الانتقالات الشتوية الجارية قائلا: "حاليا لدي عرض من نادي هولندي وحاولت كثيرا مع سيراميكا كليوباترا لكنهم رفضوا، وحزنت لأن حلمي الاحتراف".

وأردف "الزمالك أيضا تقدم بعرض لضمي لكن سيراميكا رفض مناقشة العرض".

وعن إمكانية العودة للأهلي أجاب قائلا: "هناك بند في تعاقدي مع الأهلي يفُعّل بنهاية الموسم فقط وليس في منتصف الموسم بأن تكون له الأولوية لضمي، ولو لم يتم تفعيله فلن أرفض عرض الزمالك حينها، وتعاقدات الأبيض في يناير الجاري تحفزني على الانضمام لهم".

وكشف "تعاقدي مع سيراميكا ينتهي بنهاية الموسم المقبل ويحق لي التوقيع لأي نادٍ في يناير 2025".

وردا على عدم تواجده مع منتخب مصر أجاب: "توقعت انضمامي بسبب أدائي مؤخرا لمنتخب مصر تحت قيادة روي فيتوريا لكن هذه وجهة نظره".

شكري خاض مع سيراميكا 45 مباراة حتى الآن، وسجل 4 وصنع 8 في جميع المسابقات وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية.