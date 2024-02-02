مدرب أنجولا بعد وداع كأس الأمم: نؤمن بأن المستقبل سيكون لنا

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 21:45

كتب : محرر في الجول

بيدرو جونكالفيش مدرب أنجولا

قدم البرتغالي بيدرو جونسفاليس المدير الفني لأنجولا، التهنئة للاعبي الغزلان السوداء، بعد العروض القوية التي قدمها خلال كأس الأمم الإفريقية.

وودع منتخب أنجولا كأس الأمم، بعد الخسارة أمام نيجيريا بهدف نظيف في ربع نهائي كأس الأمم المقامة في كوت ديفوار.

وقال بيدرو في تصريحات لقناة بي ان سبورتس، عقب المباراة: "أردنا الذهاب بعيدا لكننا واجهنا خصما قويا وهو منتخب نيجيريا".

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وأكمل مدرب أنجولا: "هناك مراحل مختلفة من الإعداد، وهناك شباب سنوجه لهم الدعوة في الفترة المقبلة ولم تتح فرصة انضمامهم في البطولة الحالية".

واختتم: "أشرفت من قبل على منتخبات الشباب وسنعتمد عليهم في الفترة المقبلة، نؤمن أن المستقبل سيكون لأنجولا".

وتأهل منتخب أنجولا لربع نهائي كأس الأمم، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد نسختي 2008، و2010، وكان يأمل في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول لنصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

ونجح المنتخب الأنجولي في تصدر المجموعة الرابعة، بعد التعادل أمام الجزائر 1-1، والفوز على موريتانيا 3-2، والفوز بهدفين نظيفين أمام بوركينا فاسو، قبل الفوز على حساب نامبيا في ثمن النهائي بثلاثية نظيفة.

أنجولا كأس الأمم بيدرو جونسفاليس
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