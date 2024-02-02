أمم إفريقيا - التشكيل.. تغيير وحيد في الكونغو الديمقراطية.. ونابي كيتا أساسي بوسط غينيا

أجرى سيباستيان ديسابر المدير الفني لـ الكونغو الديمقراطية تغييرا وحيدا في الدفاع ضد غينيا في ربع نهائي أمم إفريقيا 2023.

ويلتقي الفريقان على استاد السلام في مدينة بواكي الإيفوارية بالعاشرة مساءً.

ويبدأ هينوك إينونجا في الدفاع عوضا عن ديلان بودوكا.

ويبدأ نابي كيتا أساسيا في مباراة اليوم بعدما شارك كبديل ضد غينيا الاستوائية بدور الـ 16.

وجاء تشكيل الكونغو الديمقراطية:

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

الدفاع: جيدون كالولو - هينوك إينونجا – سانشيل مبيبيا – أرثر ماسواكو

الوسط: ثيو بوجوندا - صامويل موتوسامي – تشارلز بيكل

الهجوم: ميشاك إيليا – سيدريك باكامبو – يوان ويسا

وجاء تشكيل غينيا

الحارس: إبراهيم كوني

الدفاع: إبراهيم دياكاتي– مختار دياخابي - جوليان جيانفير – إسياجا سيلا

الوسط: سيكو سيلا – أمادو ديوارا – نابي كيتا - مورجان جيلافوجي

الهجوم: أجيبو كامارا - محمد بايو

ويلتقي الفائز من تلك المباراة مع الفائز من مباراة مالي وكوت ديفوار.