"رؤية المملكة مطابقة لأفكاري".. راكيتيتش يكشف سر الرقم 30 مع الشباب السعودي

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 20:57

كتب : محمد مصطفى

إيفان راكيتيتش لاعب الشباب

كشف الكرواتي إيفان راكيتيتش، عن سر ارتدائه القميص رقم 30 مع نادي الشباب السعودي.

وقدّم نادي الشباب، لاعبه الجديد راكيتيتش، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، بعد إعلان إشبيلية انتقال لاعبه إلى الدوري السعودي دون الكشف عن المقابل المادي للصفقة.

وقال راكيتيتش خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه: "الرقم 30 بالنسبة لي ليس مجرد رقم .. هناك تفاصيل كثيرة لكن مهمة، فعند اتفاقي مع النادي، للقدوم هنا قمت بالبحث وقرأت الكثير عن المملكة، وعن مشروع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030، فوجدت بأنها تتوافق مع عقليتي وما أرغب بتحقيقه".

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وأكمل وصيف بطل العالم 2018: "تحقيق رؤية يتعلق بوجود خطة واضحة وأهداف محددة، فرؤية السعودية 2030 مطابقة لطريقة تفكيري ورؤيتي، ولهذا أنا أحترم هذه الرؤية كثيرًا فقد كان واضحا بالنسبة لي أن أختار الرقم 30 الذي منحني ثقة من أول لحظة".

ولعب راكيتيتش،35 عاما، ضمن صفوف إشبيلية الإسباني منذ يناير 2011، قبل الانتقال لنادي برشلونة في يوليو 2014، ليعود مجددا لفترة ثانية إلى صفوف إشبيلية في صيف 2020.

وانضم راكيتيتش لقائمة نجوم "الليوث"، والتي تضم: البلجيكي يانيك كاراسكو، والكولومبي جوستافو كويلار، والسنغالي حبيب ديالو.

ولعب راكيتيتش مع إشبيلية 232 مباراة، سجل خلالهم 51 هدفا وصنع 63.

ولعب راكيتيتش 27 مباراة مع فريقه خلال الموسم الحالي مسجلا هدفين وصنع 4 أهداف.

وحصل راكيتيتش على بطولات في جميع الفرق التي لعب بها خلال مسيرته الكروية.

وتوج راكيتيتش بالعديد من البطولات إذ حصل مع برشلونة على 4 بطولات دوري إسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي ومرتين السوبر الإسباني.

ومع بازل حصل على كأس سويسرا، وكذلك توج مع شالكة بكأس ألمانيا.

وفاز مع إشبيلية مرتين ببطولة الدوري الأوروبي.

وانتزع جائزة أفضل لاعب في كرواتيا في عام 2015.

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