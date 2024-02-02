كأس آسيا - من يهدر يتحمل.. كوريا الجنوبية تعود في الوقت المفضل وتقصي أستراليا

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 20:36

كتب : FilGoal

سون هيونج مين

عاد منتخب كوريا الجنوبية في وقته المفضل وقلب الطاولة على أستراليا بالفوز بنتيجة 2-1 في ثاني مباريات ربع نهائي كأس آسيا بعد الوصول لشوطين إضافيين.

تقدمت أستراليا بهدف كريج جودوين، وسجل هوانج هي تشان هدف التعادل القاتل، وخطف سون هيونج مين الانتصار للشمشون في الشوط الإضافي الأول.

خلال 90 سدد لاعبو أستراليا 13 تسديدة على مرمى كوريا الجنوبية سجلوا فقط هدفا وحيدا وأهدروا العديد من الأهداف التي كانت كفيلة بإقصاء كوريا الجنوبية.

أخبار متعلقة:
سكاي: إلى كوريا الجنوبية.. خطوة مفاجئة لـ جيسي لينجارد رئيس الاتحاد السعودي: تصرف مانشيني أمام كوريا غير مقبول كأس آسيا - مانشيني يعتذر على مغادرة الملعب قبل نهاية ركلات الترجيح أمام كوريا كسرت العقدة بسيناريو مثير.. كوريا الجنوبية تطيح بالسعودية من ثمن نهائي كأس آسيا

الشمشون في الشوط الأول غاب تماما دون أي تسديدة وفي الثاني تحصلوا على ركلة جزاء في الوقت المفضل في النسخة الحالية من كأس آسيا أعادتهم للحياة مجددا من التسديدة الثالثة.

في الأشواط الإضافية قلب الشمشون كل شيء لصالحه فسددوا 9 مرات في مقابل 0 من المحاولات الهجومية لأستراليا التي ودعت بركلة القائد سون هيونج مين.

وقت كوريا المفضل؟

بدأت كوريا الجنوبية البطولة بفوز سهل على البحرين، وضد الأردن في الجولة الثانية تعادلوا بهدف عكسي في الدقيقة 90+1.

وضد ماليزيا سجلوا هدفا من ركلة جزاء عن طريق سون هيونج مين في 90+4 لكنهم تعادلوا بهدف متأخر في 90+15 لكن النتيجة كانت كافية للتأهل.

وأمام السعودية عادت كوريا من بعيد بهدف في 90+10 وانتصرت بركلات الترجيح.

وفي ربع النهائي التعادل من علامة الجزاء بركلة هوانج هي تشان في 90+4 كان كافيا للعودة من جديد.

وستكرر مواجهة الأردن وكوريا الجنوبية في البطولة وتلك المرة في نصف النهائي بعد التعادل 2-2 في المجموعات.

وصف المباراة

ضغط منتخب أستراليا مبكرا بحثا عن الهدف الأول وتألق حارس كوريا في التصدي لفرصة في الدقيقة 19.

وسجلت كوريا الجنوبية الهدف الأول في اللقاء بطريقة رائعة بعد سلسلة تمريرات لكن ألغي بداعي التسلل في الدقيقة 32.

وقبل 3 دقائق على نهاية الشوط الأول سجل كريج جودوين الهدف الأول بتسديدة من لمسة واحدة بعد عرضية من الجهة اليمنى.

في الشوط الثاني أهدر لاعبو أستراليا كل فرص قتل المباراة وحسم بطاقة التأهل مبكرا.

في الدقيقة 53 تصدى حارس كوريا لرأسية بويلي ثم متابعته مرة أخرى، وسدد ديوك للمرة الثالثة لكن كرته علت العارضة.

وأهدر ديوك فرصة أخرى في الدقيقة 73 برأسية سهلة في يد الحارس، ثم أهدر بويلي رأسية أخرى بغرابة في مواجهة المرمى مرت بجوار القائم بعد 10 دقائق من الفرصة الأولى.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع تحصّل سون هيونج مين على ركلة جزاء بعد مجهود فردي وقتال على كرة داخل منطقة الجزاء.

وانبرى هوانج هي تشان لركلة الجزاء وسدد في الشباك بكل قوة متفوقا على ماتيو ريان في 90+6، وانتقل الفريقان للوقت الإضافي.

وقبل دقيقتين على نهاية الشوط الإضافي الأول، سجل سون من ركلة حرة مباشرة بطريقة رائعة هدف كوريا الجنوبية الثاني، وقلب النتيجة.

انهار منتخب أستراليا وزاد الأمر بعد طرد أونيل عقب تدخل قوي على هوانج في منتصف الملعب في الدقيقة الرابعة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الإضافي الأول.

الانهيار استمر لأستراليا وودعوا كأس آسيا على يد كوريا الجنوبية في النهاية، لأن من أهدر لم يتحمل عودة الشمشمون.

أستراليا كأس آسيا كوريا الجنوبية سون هيونج مين
نرشح لكم
انتهت كأس آسيا - أستراليا (1) (2) كوريا الجنوبية.. الشمشون للمربع الذهبي كأس آسيا - عبد الله نصيب: صديقي أخبرني قبل المباراة بأنني سأسجل ضد طاجيكستان كأس آسيا - مدرب الأردن بعد الإنجاز التاريخي: استغللنا الثقة داخل المجموعة بنسبة 1000% ما بدأه الجوهري أتمه عموتة.. الأردن إلى نصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في التاريخ انتهت في كأس آسيا - الأردن (1) - (0) طاجيكستان.. تأهل تاريخي مواعيد مباريات الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا كأس آسيا - مؤتمر مدرب الأردن: نسعى لكتابة تاريخ جديد بالوصول لنصف النهائي العقدة مستمرة.. إيران تنهي مغامرة سوريا في كاس آسيا بركلات الترجيح
أخر الأخبار
مدرب أنجولا بعد وداع كأس الأمم: نؤمن بأن المستقبل سيكون لنا 4 دقيقة | كوت ديفوار 2023
وتوقف عداد مصيلحي 22 دقيقة | كوت ديفوار 2023
أمم إفريقيا - التشكيل.. تغيير وحيد في الكونغو الديمقراطية.. ونابي كيتا أساسي بوسط غينيا 40 دقيقة | كوت ديفوار 2023
"رؤية المملكة مطابقة لأفكاري".. راكيتيتش يكشف سر الرقم 30 مع الشباب السعودي 53 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا - من يهدر يتحمل.. كوريا الجنوبية تعود في الوقت المفضل وتقصي أستراليا ساعة | آسيا
مدرب الزمالك الجديد - جوزيه جوميز.. رفض دوري الأبطال من أجل حلمه الإنجليزي وصاحب فلسفة مجنونة ساعة | الدوري المصري
البرتغالي السادس.. جوزيه جوميز مديرا فنيا لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
مودرن فيوتشر يعلن إصابة رفعت وغيابه 4 أسابيع 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. أبو جبل أساسي أمام الكونغو الديمقراطية وعودة النني للوسط