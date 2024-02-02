البرتغالي السادس.. جوزيه جوميز مديرا فنيا لـ الزمالك

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 20:00

كتب : أحمد شوقي صلاح إبراهيم رمضان

جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع البرتغالي جوزيه جوميز لتولي تدريب الفريق.

ووقع جوزيه جوميز على عقد لتولي تدريب الفريق الأبيض، لمدة موسم ونصف، ليخلف معتمد جمال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وأصبح جوميز سادس برتغالي يتولى تدريب الأبيض عبر تاريخه بعد كل من: نيلو فينجادا ومانويل كاجودا وجايمي باتشيكو وجوسفالدو فيريرا وأجوستو إيناسيو.

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وحسبما علم FilGoal.com، فإن جوميز اصطحب ثلاثة مساعدين ضمن الجهاز الفني للزمالك، وهم أندري بيكي في منصب المدرب المساعد، ولويس فيسينتي مدربا لحراس المرمى، وجواو ميجيل مدرب أحمال.

ويكشف FilGoal.com مساعدي المدرب البرتغالي في مهمته مع الأبيض:

مدرب مساعد: أندري بيكي

عمل مدربا مساعدا للمدرب البرتغالي في أندية ألميريا الإسباني والتعاون السعودي وبونيفيرادينا الإسباني وماريتمو وشيفاز البرتغاليان.

كلاعب بدأ مع إسبانيول الإسباني واحترف في البرتغالي وروسيا وإنجلترا واليونان وختم مسيرته في 2019 في الهند، ويعد لوكوموتيف موسكو وريندينج وميدلسبروه وبيرنلي أبرز من ارتدى قميصهم.

لاعب الوسط والمدافع شارك في أمم إفريقيا 2008 مع منتخب الكاميرون وطُرد في نصف النهائي أمام غانا بسبب دفع حامل نقالة في الدقائق الأخيرة وغاب عن النهائي ضد مصر.

Andre Bikey sees the red card from the referee during the CAf African Cup of Nations Semimfinals match between Ghana and Cameroon in Accra, Ghana.

كما شارك في الخسارة أمام مصر في ربع نهائي نسخة 2010 من أمم إفريقيا، كما يمتلك الجنسية الإسبانية.

مدرب حراس مرمى: لويس فيسينتي

البرتغالي عمل كمدرب حراس في سبورتنج براجا البرتغالي لفرق الناشئين والشباب، كما عمل كمدرب حراس مرمى لبالميراس البرازيلي تحت 17 عاما.

مدرب الحراس البالغ 33 عاما، ابن شقيق بوبو لاعب ومدرب غينيا بيساو السابق، وستكون تلك تجربته الأولى مع جوميز في الزمالك.

مدرب أحمال: جواو ميجيل

وسبق أن صرّح كريم أبو سليمان وكيله: "المفاوضات استغرقت 5 أيام ويوجد شرطا جزائيا في عقده. وجدنا احترافية عالية في التعامل وهذا الأمر جعل المدرب متفائل بالفترة المقبلة".

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد، ثم بدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

يذكر أن جوزيه جوميز (53 عاما) تولى عدة أندية أوروبية وعربية سابقا، حيث بدأ مسيرته في التدريب في منتصف العشرينات من عمره، عندما عمل كمساعد مدرب في أندية باسوش دي فيريرا وكوفيليا البرتغالية، كما عمل كمدرب للأحمال في عدة أندية مثل جيل فيسنتي وبنفيكا وبورتو بالبرتغال ومالاجا الإسباني وباناثينايكوس اليوناني.

وتولى جوزيه جوميز منصب المدير الفني لفريق فيدتوتون المجري وبعدها تولى تدريب التعاون السعودي، ثم انتقل لتدريب فريق أهلي جدة السعودي قبل أن يتولى تدريب فريق بني ياس الإماراتي، وعاد مجددا في نفس العام لقيادة التعاون السعودي.

كما تولى جوميز تدريب ريو أفي، و بعدها قاد ماريتمو البرتغالي، ثم تولى القيادة الفنية لفريق ألميريا الإسباني، وعاد بعدها مجددا للتعاون السعودي، ثم تولى تدريب بونفيرادينا بالدوري الإسباني وخاض جوزيه جوميز آخر تجاربه التدريبية رفقة تشافيس البرتغالي الذي رحل عنه في سبتمبر الماضي.

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