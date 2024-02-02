مودرن فيوتشر يعلن إصابة رفعت وغيابه 4 أسابيع

أعلن نادي مودرن فيوتشر غياب أحمد رفعت لاعب الفريق، خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض رفعت لإصابة خلال مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة الدوري.

وأوضح الدكتور محمد عنان، طبيب الفريق، أن رفعت يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، ليغيب على إثرها مدة تتراوح من 3 لـ4 أسابيع.

ويستعد مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن مباريات الأسبوع الـ12 من مسابقة الدوري، والمقررة يوم 15 فبراير الجاري بالمحلة.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة من 8 مباريات.

ولعب رفعت هذا الموسم مباراتين في الدوري سجل خلالهم هدفا وحيدا، فيما لعب مباراة واحدة ببطولة الكونفدرالية أمام سينجيدا التنزاني نجح خلاله في تسجيل هدف.