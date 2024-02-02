آخرهم يوسف مجدي عبدالغني.. السكة الحديد يعلن 10 صفقات بانتقالات شتوية

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 19:18

كتب : رضا السنباطي

يوسف مجدي عبد الغني

أعلن نادي السكة الحديد آخر صفقاته الشتوية، بالتعاقد مع يوسف مجدي عبد الغني لاعب المقاولون العرب السابق، في صفقة انتقال حر.

وكشف النادي عن صفقاته الجديدة خلال مؤتمر صحفي عصر اليوم الجمعة، حيث أبرم النادي 10 صفقات خلال الميركاتو الشتوي.

وتعاقد النادي بقيادة المدير الفني أمير عزمي مجاهد مع جرجس مجدي لاعب زد اف سي، ومحمود غالي وأحمد سوداني من غزل المحلة، ومصطفى شكري ومحمد حسام بيسو من الزمالك ، وحسام محمد من الجونة، ومحمد سامي من بيراميدز، ومحمد ريعو من القناة، ومحمد سمارة من بتروجت، بالإضافة إلى يوسف مجدي عبدالغني.

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ويستعد السكة الحديد لبداية المرحلة الثانية لدوري المحترفين حيث يلتقي مع راية في الجولة الأولى.

وتخوض أندية مرحلة الصعود والهبوط المرحلة الثانية بنفس عدد النقاط في المرحلة الأولى.

وختم السكة الحديد المرحلة الأولى في المركز السادس برصيد 29 نقطة، نفس رصيد طنطا وبروكسي، ليتأهل ضمن 10 فرق لمرحلة الصعود.

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