خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب إنبي
الجمعة، 02 فبراير 2024 - 18:09
تقدم طارق مصطفى باستقالته من منصب المدير الفني لـ إنبي، حسبما علم FilGoal.com.
وينتظر تامر مصطفى عرضا من أحد أندية الدوري المصري.
وسيعقد مسؤولو إنبي اجتماعا لبحث قرار الاستقالة واسم المدير الفني الجديد بما يتناسب مع نظام النادي.
ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 19 نقطة في الدوري المصري بفارق الأهداف عن زد الذي خاض مباراة أقل.
وودع الفريق البترولي كأس الرابطة من ربع النهائي بعد الخسارة الاتحاد السكندري 2-0.
وقاد المدرب البالغ 48 عاما الفريق البترولي في 35 مباراة منذ توليه المهمة في فبراير 2023 وفاز في 19 مباراة وتعادل في 3 وخسر 13.
من هو تامر مصطفى؟
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