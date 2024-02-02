خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب إنبي

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 18:09

كتب : عمرو نبيل حامد وجدي

الداخلية ضد إنبي

تقدم طارق مصطفى باستقالته من منصب المدير الفني لـ إنبي، حسبما علم FilGoal.com.

وينتظر تامر مصطفى عرضا من أحد أندية الدوري المصري.

وسيعقد مسؤولو إنبي اجتماعا لبحث قرار الاستقالة واسم المدير الفني الجديد بما يتناسب مع نظام النادي.

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ويحتل إنبي المركز الثاني برصيد 19 نقطة في الدوري المصري بفارق الأهداف عن زد الذي خاض مباراة أقل.

وودع الفريق البترولي كأس الرابطة من ربع النهائي بعد الخسارة الاتحاد السكندري 2-0.

وقاد المدرب البالغ 48 عاما الفريق البترولي في 35 مباراة منذ توليه المهمة في فبراير 2023 وفاز في 19 مباراة وتعادل في 3 وخسر 13.

من هو تامر مصطفى؟

بدأ مسيرته كلاعب مع المقاولون العرب ورحل بعمر 28 عاما عن الفريق وانضم للقناة وبعد إصابته بقطع في وتر أكيليس أُجبر على الاعتزال.

توج كلاعب مع ذئاب الجبل بكأس مصر 1995 وكأس الكؤوس الإفريقية، وتوج مع منتخب مصر الأولمبي بدورة الألعاب الإفريقية 1995 تحت قيادة الهولندي رود كرول.

بدأ مشواره التدريبي في وادي دجلة بالدرجة الثالثة كمدرب مساعد، ودرب فريق تحت 20 سنة لنادي الشباب السعودي وتوج معهم بالدوري.

ثم النجمة السعودي وكوكاكولا والتقدم السعودي ومنتخب السويس والقناة.

في ولايته الثانية مع كوكاكولا قاد الفريق للتأهل للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه قبل تحول اسمه لـ فيوتشر.

تولى تدريب مصر للمقاصة ثم الجونة في موسم 2021-22 وهبط كلاهما بنهاية الموسم للدرجة الثانية.

عاد مجددا للتدريب مع إنبي الموسم الماضي وأنهى الموسم سادسا في ترتيب الدوري وأعاد الفريق لنصف نهائي كأس مصر لأول مرة منذ موسم 2015-16.

إنبي الدوري المصري تامر مصطفى
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