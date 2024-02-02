خبر في الجول - غيلاس قناوي يعود للمصري بعد انتهاء أزمته بالجزائر

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 17:02

كتب : عمرو نبيل

احتفال غيلاس قناوي بهدفه ضد الزمالك

استعاد المصري خدمات غيلاس قناوي بعد نهاية أزمة التجنيد الخاصة به في الجزائر.

وتخلف قناوي عن الانضمام لتدريبات المصري في الفترة الأخيرة بسبب أزمة في أوراق التجنيد الخاصة به في بلاده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن قناوي وصل إلى القاهرة بعد إنهاء أزمة تجنيده بالجزائر.

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وسيخضع اللاعب لبرنامج خاص وضعخه علي ماهر مدرب الفريق من أجل استعادة لياقته البدنية.

وغاب قناوي عن مباراة المصري أمام بيراميدز التي أقيمت أمس الخميس.

وتغلب المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس الرابطة.

وتأهل المصري إلى نصف النهائي لمواجهة طلائع الجيش يوم 6 فبراير الجاري.

بينما نصف النهائي الآخر سيكون بين فريقي سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

المصري غيلاس قناوي
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