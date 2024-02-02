خبر في الجول - غيلاس قناوي يعود للمصري بعد انتهاء أزمته بالجزائر
الجمعة، 02 فبراير 2024 - 17:02
كتب : عمرو نبيل
استعاد المصري خدمات غيلاس قناوي بعد نهاية أزمة التجنيد الخاصة به في الجزائر.
وتخلف قناوي عن الانضمام لتدريبات المصري في الفترة الأخيرة بسبب أزمة في أوراق التجنيد الخاصة به في بلاده.
وحسبما علم FilGoal.com فإن قناوي وصل إلى القاهرة بعد إنهاء أزمة تجنيده بالجزائر.
وسيخضع اللاعب لبرنامج خاص وضعخه علي ماهر مدرب الفريق من أجل استعادة لياقته البدنية.
وغاب قناوي عن مباراة المصري أمام بيراميدز التي أقيمت أمس الخميس.
وتغلب المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس الرابطة.
وتأهل المصري إلى نصف النهائي لمواجهة طلائع الجيش يوم 6 فبراير الجاري.
بينما نصف النهائي الآخر سيكون بين فريقي سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.
نرشح لكم
مدرب الزمالك الجديد - جوزيه جوميز.. رفض دوري الأبطال من أجل حلمه الإنجليزي وصاحب فلسفة مجنونة البرتغالي السادس.. جوزيه جوميز مديرا فنيا لـ الزمالك مودرن فيوتشر يعلن إصابة رفعت وغيابه 4 أسابيع آخرهم يوسف مجدي عبدالغني.. السكة الحديد يعلن 10 صفقات بانتقالات شتوية الزمالك يعلن رحيل محمد عبد المنصف عن الجهاز الفني خبر في الجول - بحضور الصفقات الجديدة.. الزمالك يخطر لاعبيه بموعد المران الأول خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب إنبي على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين