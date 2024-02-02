كأس آسيا - عبد الله نصيب: صديقي أخبرني قبل المباراة بأنني سأسجل ضد طاجيكستان

لم يعرف عبد الله نصيب مدافع منتخب الأردن وصف شعوره بعد الوصول لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخ النشامى.

وسجل نصيب الهدف لكن احتسب عكسيا على وحدت حنونوف.

وقال نصيب عبر قناة الكاس: "لا شعور يصف ما نحن فيه، ولدينا الكثير ونعد جماهير الأردن بالوصول لأبعد مكان".

وأضاف "هذه اللحظات انتظرها منذ صغري، ولا أعرف كيف أصف شعوري، الأمر غريب".

وأتم "صديق عزيز عليّ قبل المباراة أخبرني بأنني سأسجل في المباراة، وفضل من الله سجلنا".

وفي الدقيقة 66 سجل عبد الله نصيب -لاعب الاتحاد السكندري السابق- برأسية هدف تقدم النشامى، واحتسب الهدف عكسيا لفاهادت خانونوف.

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ما بدأه محمود الجوهري أتمه الحسين عموتة، والآن النشامى في نصف نهائي كأس آسيا في انتظار الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.

الجنرال محمود الجوهري تولى تدريب الأردن في 2002 وبعد عامين قادهم للمشاركة الآسيوية الأولى وودع من ربع النهائي ضد اليابان عقب ركلات الترجيح المثيرة حينها.

استمر الجوهري مع الأردن حتى 2007 وكتب بداية صعود منتخب الأردن في الكرة الآسيوية والعربية. (تعرف على القصة بالكامل من هنـا)

لم يتأهل الأردن لكأس آسيا 2007 وتعاقب المدربين على النشامى ومن بينهم نيلو فينجادا والعراقي عدنان حمد ثم حسام حسن، وأخرون.

وصل الأردن لربع نهائي كأس آسيا 2011 مع عدنان حمد، ثم الوصول للملحق كأس العالم 2014 ضد أوروجواي مع العميد.

وفي 2015 و2019 كان أقصى مرحلة وصل لها الأردن في البطولة دور الـ 16، ثم جاء الحسين عموتة وتولى المهمة في يونيو 2023.

وحقق المغربي ما بدأه الجوهري بالفعل ووصل لنصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ الأردن بعدما تأهل كأفضل ثالث ثم أقصى العراق بعودة مثيرة للغاية في الوقت بدلا من الضائع، وأخيرا الفوز على مفاجأة البطولة طاجيكستان.