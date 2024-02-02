خبر في الجول - الزمالك يقطع إعارة طارق علاء

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 16:18

كتب : حامد وجدي إبراهيم رمضان

طارق علاء

قطع نادي الزمالك إعارة لاعبه الشاب طارق علاء ليعود لصفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وحصل بلدية المحلة الصيف الماضي على خدمات ثلاثي الزمالك، ماجد هاني وحسام أشرف وطارق علاء لمدة موسم على سبيل الإعارة.

وقال مصطفى الشامي رئيس بلدية المحلة لـ FilGoal.com: "وافقنا على قطع إعارة طارق علاء وعودته لصفوف الزمالك. حسام أشرف وماجد هاني مستمران بشكل طبيعي".

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وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك أعاد طارق علاء بعدما تواصل معه حسين السيد عضو مجلس إدارة النادي، وتم قيده على أن يشارك رفقة فريق مواليد 2003.

ويرى مسؤولو الزمالك أن طارق علاء أحد العناصر الواعدة التي يمكن الاستفادة منها، خاصة في ظل غيابه عن المشاركة مع بلدية المحلة.

وجدد اللاعب تعاقده مع الأبيض لينتهي في 2027.

من هو طارق علاء؟

طارق علاء هو لاعب وسط من ناشئي الزمالك مواليد عام 2003.

وبدأ علاء مسيرته مع نادي اتحاد الشرطة في سن 8 سنوات ولعب لموسمين مع الفريق قبل الانضمام إلى الزمالك.

انضمامه للزمالك كان عن طريق الاختبارات تحت قيادة عادل عبد المعطي.

صعد للتدريب مع الفريق الأول للزمالك لأول مرة في سن 18 عاما.

توج ببطولة الجمهورية مواليد 2003 مع الزمالك تحت قيادة أحمد عبد الرؤوف.

شارك مع الفريق الأول للزمالك للمرة الأولى ضد المصري وتحصل على بطاقة حمراء في اللقاء.

كان قريبا من الانضمام إلى سموحة على سبيل الإعارة خلال شهر يناير الماضي ولكن الصفقة توقفت في اليوم الأخير من القيد.

لمعرفة المزيد من المعلومات عن لاعبي الدوري المصري اطلع على كرنفال في الجول

الزمالك بلدية المحلة طارق علاء
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