كأس آسيا - مدرب الأردن بعد الإنجاز التاريخي: استغللنا الثقة داخل المجموعة بنسبة 1000%

أوضح الحسين عموتة المدير الفني لـ منتخب الأردن أن فريقه استغل الثقة بنسبة 1000% من أجل الوصول لنصف نهائي كأس آسيا لأول مرة في تاريخ الأردن.

وحقق منتخب الأردن الفوز بهدف دون رد على طاجيكستان ووصل لنصف نهائي كأس آسيا في انتظار الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا.

وقال عموتة عبر قناة الكاس: "سعيد جدا لأن استغللنا الثقة داخل المجموعة بنسبة 1000%، وهي ما جعلتنا ملتزمين فنيا، وذهنيا كنا حاضرين، ومع الإمكانيات وصلنا لنصف النهائي، أهنئ اللاعبين لأنه لولاهم لما وصلنا لنصف النهائي".

وتابع "لم أتوقع الوصول لهذه المرحلة لأننا مررنا ببعض المشاكل الصعبة على الفريق، وتخطينا كل هذه العوامل النفسية والنتيجة كما ترون، ونحتفل اليوم وبعد ذلك سنحضر أنفسنا للمباراة المقبلة".

وأتم "المساندة الجماهيرية هي ما كان يحتاجها اللاعبين، وحضور ولي العهد للمباراة الثانية بمثابة دعم معنوي، وكل الشروط توافرت لتحقيق هذا الإنجاز، ونريد التركيز لآخر نقطة في البطولة".

ما بدأه محمود الجوهري أتمه الحسين عموتة، والآن النشامى في نصف نهائي كأس آسيا في انتظار الفائز من مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية.

الجنرال محمود الجوهري تولى تدريب الأردن في 2002 وبعد عامين قادهم للمشاركة الآسيوية الأولى وودع من ربع النهائي ضد اليابان عقب ركلات الترجيح المثيرة حينها.

استمر الجوهري مع الأردن حتى 2007 وكتب بداية صعود منتخب الأردن في الكرة الآسيوية والعربية. (تعرف على القصة بالكامل من هنـا)

لم يتأهل الأردن لكأس آسيا 2007 وتعاقب المدربين على النشامى ومن بينهم نيلو فينجادا والعراقي عدنان حمد ثم حسام حسن، وأخرون.

وصل الأردن لربع نهائي كأس آسيا 2011 مع عدنان حمد، ثم الوصول للملحق كأس العالم 2014 ضد أوروجواي مع العميد.

وفي 2015 و2019 كان أقصى مرحلة وصل لها الأردن في البطولة دور الـ 16، ثم جاء الحسين عموتة وتولى المهمة في يونيو 2023.

وحقق المغربي ما بدأه الجوهري بالفعل ووصل لنصف نهائي البطولة لأول مرة في تاريخ الأردن بعدما تأهل كأفضل ثالث ثم أقصى العراق بعودة مثيرة للغاية في الوقت بدلا من الضائع، وأخيرا الفوز على مفاجأة البطولة طاجيكستان.