عاد من جديد.. جيروم بواتينج إلى ساليرنيتانا

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 14:21

كتب : FilGoal

بواتينج - ألمانيا - السويد

أعلن نادي ساليرنيتانا ضم الألماني المخضرم جيروم بواتينج في صفقة انتقال حر حتى نهاية الموسم.

جيروم بواتنج

النادي : ساليرنيتانا

ساليرنيتانا

وبحسب التقارير الإيطالية سيتقاضى المدافع البالغ 35 عاما على راتب يصل لـ 400 ألف يورو خلال مدة التعاقد.

ويقبع ساليرنيتانا في قاع ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 12 نقطة ودون فوز في آخر 4 جولات عقب مرور 22 جولة.

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ولا يرتبط بواتينج بعقد مع أي ناد منذ انتهاء ارتباطه مع ليون الفرنسي في 30 يونيو الماضي.

وقضى المدافع الدولي السابق في أكتوبر الماضي اختبارا لمدة أسبوع في تدريبات بايرن ميونيخ، دون أن ينضم للنادي.

بواتينج لعب مع بايرن من 2011 إلى 2021 وتوج معه بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2013 و2020).

المدافع البالغ 35 عاما خاض في مسيرته الاحترافية 588 مباراة سجل 16 هدفا وصنع 36.

وبدأ مسيرته مع هيرتا برلين ثم هامبورج في ألمانيا وقضى موسما وحيدا بقميص مانشستر سيتي وعاد لألمانيا من بوابة بايرن ميونيخ واستمر لـ 10 سنوات.

وقضى موسمين بقميص أولمبيك ليون الفرنسي وأصبح لاعبا حرا بنهاية الموسم الماضي.

وخلال مسيرته حقق بواتينج 25 لقبا بقميص البافاري ولقب كأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

وشارك بقميص منتخب ألمانيا في 3 بطولات كأس عالم وتوج بلقب نسخة 2018، وشارك في يورو 2012 و2016، كما حصد لقب أوروبا للشباب في 2009.

جيروم بواتينج ساليرنيتانا
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