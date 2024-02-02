محمود ممدوح لـ في الجول: أتمنى إتمام مفاوضات الزمالك.. وهذا موقف حرس الحدود

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 13:43

كتب : حامد وجدي

محمود ممدوح - حرس الحدود

كشف محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود عن دخول نادي الزمالك في مفاوضات جادة من أجل ضمه.

ويتمتد فترة الانتقالات الشتوية حتى يوم الثلاثاء المقبل.

وقال ممدوح في تصريحات خاصة عبر FilGoal.com :"الزمالك تفاوض معي عن طريق أحمد سليمان. حرس الحدود متمسك ببقائي حتى نهاية الموسم الجاري. أتمنى إتمام المفاوضات بنجاح"

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وأضاف هداف دوري المحترفين "مثلي الأعلى محليا مصطفى محمد وعالميا كريستيانو رونالدو".

ويتصدر ممدوح ترتيب هدافي دوري المحترفين (الدرجة الثانية) برصيد 9 أهداف متساويا مع إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت.

وقال مصدر من الأهلي قد قال في وقت سابق لـFilGoal.com : "كولر يتابع محمود ممدوح مهاجم حرس الحدود. ننتظر قرار المدرب النهائي حول التعاقد مع اللاعب من عدمه قبل بدء المفاوضات".

ويجيد محمود ممدوح اللعب في مركز رأس الحربة الصريح وتدرج في قطاع الناشئين بنادي حرس الحدود.

ولم يكمل المهاجم الشاب عامه الـ 22 عاما بعد، وهو مواليد عام 2002.

ويعلق حرس الحدود آماله في العودة للدوري الممتاز على مهاجمه محمود ممدوح.

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث في دوري المحترفين برصيد 32 نقطة بفارق أقل 7 نقاط عن بتروجت المتصدر.

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