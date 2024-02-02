انتهت في كأس آسيا - الأردن (1) - (0) طاجيكستان.. تأهل تاريخي

يلعب منتخب الأردن أمام طاجيكستان ضمن ربع نهائي كأس آسيا على ملعب أحمد بن علي بالدوحة.

ويقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأردن أمام طاجيكستان في كأس آسيا.

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نهاية المباراة

ق89 انطلاقة سريعة من موسى التعمري ولكن تميررية خاطئة تنهي هجمة خطيرة لمنتخب الأردن

ق80 علي علوان يهدر فرصة مؤكدة بعد تسديدة قوية علت المرمى

ق65 ضربة رأسية قوية من عبد الله نصيب يسجل من خلالها الهدف الأول

ق46 تسديدة قوية من موسى التعمري يتصدى لها روستوف حارس مرمى طاجيكستان

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق44 هجة خطيرة لمنتخب الأردن عن طريق يزن النعيمات مجددا ينقذها حارس مرمى طاجيكستان

ق30 فرصة هدف محقق يضيع على منتخب الاردن عن طريق يزن النعيمات

ق19 لاعبو الأردن يطالبون بالحصول على ركلة جزاء لكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

ق9 رد أردني سريع عن طريق موسى التعمري لكن حارس طاجيكستان ينقذ فريقه

ق5 ضغط مبكر من منتخب طاجيكستان على مرمى الأردن

انطلاق المباراة