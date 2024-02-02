تاليسكا يكشف سبب احتفاله على طريقة رونالدو أمام ميامي

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 12:08

كتب : FilGoal

تاليسكا - النصر

كشف البرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب النصر السعودي سبب احتفاله على طريقة زميله كريستيانو رونالدو الشهيرة بعد التسجيل في شباك إنتر ميامي.

وحقق نادي النصر فوزا كبيرا بنتيجة 6-0 على إنتر ميامي الأمريكي في غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو عن الملعب وبحضور ليونيل ميسي الذي بدا مصاباً خلال مشاركته لدقائق قرب النهاية في مباراة ضمن كأس موسم الرياض.

وقال تاليسكا عبر "بي إن سبورتس": "سعيد جدا لأننا خضنا مباراة جيدة وقدمنا أداء ممتازا. كان من المهم أن أساعد الفريق وأسجل الأهداف".

وعن احتفاله على طريقة رونالدو أوضح: "أردت فعل ذلك. نحن نحبه ونقدره. نهدي له هذا الانتصار. معنا واحد من أفضل اللاعبين في العالم".

وكانت هذه المباراة من المفترض أن تشهد مواجهة أخيرة بين كريستيانو رونالدو نجم النصر وليونيل ميسي نجم ميامي.. ولكن رونالدو كان خارج القائمة مصابا وتواجد على مقاعد البدلاء.

بذلك تنتهي مشاركة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض بعد الخسارة من الهلال 4-3 في المباراة الأولى، وتتبقى مباراة النصر ضد الهلال يوم 8 فبراير.

رونالدو ليونيل ميسي النصر تاليسكا
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