الزمالك يكشف مدة غياب أحمد فتوح

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن مدة غياب أحمد فتوح لاعب الفريق.

وتعرض فتوح للإصابة خلال مباراة مصر أمام الكونغو الديموقراطية ولم يستطع استكمال المباراة.

وقال سليمان عبر "إم بي سي مصر": "للأسف أحمد فتوح سيغيب عن الفريق لمدة شهر ونصف بسبب الإصابة".

وأوضح "اللاعب يعاني من تمزق في العضلة الخلفية تعرض له في مواجهة مصر امام الكونغو الديموقراطية".

وودع منتخب مصر منافسات كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام الكونغو الديموقراطية 8-7 بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان فتوح قد جدد تعاقده مع الزمالك لمدة 3 سنوات بعدما كان من المفترض أن ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويملك الزمالك محمد عبد الشافي في مركز الظهير الأيسر بالوقت الحالي بعد رحيل الثنائي عبد الله جمعة وحاتم سكر.