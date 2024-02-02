مواعيد مباريات الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم filgoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024.

وتنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد أنجولا، فيما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الغيني ضمن الدور ذاته.

كما تنطلق اليوم منافسات ربع نهائي كأس آسيا.

ويلعب الأردن أمام طاجيكستان، فيما يواجه منتخب أستراليا نظيره الكوري الجنوبي في مواجهة مرتقبة ضمن الدور ذاته.

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كأس أمم إفريقيا

نيجيريا × أنجولا.. في تمام الساعة السابعة.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس AFCON 1.

الكونغو الديموقراطية × غينيا.. في تمام الساعة العاشرة وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس AFCON 1.

كأس آسيا

الأردن × طاجيكستان.. وتقام المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرا وتذاع على قناة بي إن سبورتس ASIAN CUP 1.

أستراليا × كوريا الجنوبية.. وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس ASIAN CUP1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ستراسبورج.. في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.