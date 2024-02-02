مواعيد مباريات الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 10:48

كتب : FilGoal

احتفال كريستوفر مابولولو بهدف أنجولا ضد بوركينا فاسو

يشهد اليوم الجمعة العديد من المباريات في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم filgoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الجمعة 2 فبراير 2024.

وتنطلق اليوم منافسات الدور ربع النهائي من كأس الأمم الإفريقية.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا سكاي: إلى كوريا الجنوبية.. خطوة مفاجئة لـ جيسي لينجارد انتفاضة أخمدها ماينو.. مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون في قمة الإثارة خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي

ويلعب منتخب نيجيريا ضد أنجولا، فيما يواجه منتخب الكونغو الديمقراطية نظيره الغيني ضمن الدور ذاته.

كما تنطلق اليوم منافسات ربع نهائي كأس آسيا.

ويلعب الأردن أمام طاجيكستان، فيما يواجه منتخب أستراليا نظيره الكوري الجنوبي في مواجهة مرتقبة ضمن الدور ذاته.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم اضغط هنا.

كأس أمم إفريقيا

نيجيريا × أنجولا.. في تمام الساعة السابعة.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس AFCON 1.

الكونغو الديموقراطية × غينيا.. في تمام الساعة العاشرة وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس AFCON 1.

كأس آسيا

الأردن × طاجيكستان.. وتقام المباراة في تمام الساعة 1:30 ظهرا وتذاع على قناة بي إن سبورتس ASIAN CUP 1.

أستراليا × كوريا الجنوبية.. وتقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع على قناة بي إن سبورتس ASIAN CUP1.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان × ستراسبورج.. في تمام الساعة العاشرة مساء وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

كأس إفريقيا كأس آسيا
نرشح لكم
متحف أمم إفريقيا - كتيب المذيع المرافق لبعثة توجو في 2010 بعد موقف مهند والنني.. المعد النفسي بالأهلي يكشف لـ في الجول طريقة التعامل مع الصدمات النفسية مدرب أنجولا: أسماء نيجيريا لا تهم في الملعب.. وهذه حقيقة تدريب غانا أمم إفريقيا – مؤتمر بيسيرو عن إمكانية تكرار إنجاز 2013 في غياب العرب مدرب أنجولا: نيجيريا وكوت ديفوار الأقرب للفوز بكأس إفريقيا.. ومصر تأثرت بإصابة صلاح أمم إفريقيا - حكيمي يعتذر عن إهدار ركلة الجزاء أمام جنوب إفريقيا أمم إفريقيا - مساعد الركراكي: التحكيم تسبب في توتر لاعبي المغرب أمام الأولاد أمم إفريقيا - الركراكي يتحدث عن مستقبله مع منتخب المغرب
أخر الأخبار
مواعيد مباريات الجمعة 2 فبراير والقنوات الناقلة.. ربع نهائي أمم إفريقيا.. وكأس آسيا 13 دقيقة | كوت ديفوار 2023
سكاي: إلى كوريا الجنوبية.. خطوة مفاجئة لـ جيسي لينجارد 9 ساعة | ميركاتو
انتفاضة أخمدها ماينو.. مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون في قمة الإثارة 9 ساعة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي 10 ساعة | ميركاتو
بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد 10 ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن 10 ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد ينتزع الصدارة بثنائية خوسيلو ضد خيتافي 11 ساعة | الدوري الإسباني
حوار في الجول - محمود الأسود: الحضري وفايز أبلغاني برغبة الزمالك.. وهذه قصة السباق مع الزمن 11 ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل