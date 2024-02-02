خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 00:21

كتب : أحمد الخولي

محمود متولي - الأهلي

قرر النادي الأهلي إدراج اسم محمود متولي مدافع الفريق على قائمة المعروضين للبيع.

وحسبما علم FiGoal.com فإن محمود متولي أصبح الحل الأخير في ذهن مارسيل كولر في الدفاع.

النادي أبلغ اللاعب بإمكانية رحيله بالانتقالات الشتوية الجارية حال وصول عرض له، أو رحيله بنهاية الموسم.

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اللاعب عقد جلسة مع مارسيل كولر عقب عودة الفريق من الإمارات، لكنه لم يقنعه به باستمراره كذلك.

محمود متولي انضم لصفوف الأهلي عام 2019 قادما من الإسماعيلي.

صاحب الـ31 عاما لم يخض أي مباراة رفقة الأهلي هذا الموسم بسبب تكرار الإصابات.

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