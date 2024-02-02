بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد

طالب البرازيلي برونو سافيو بمستحقات مالية متأخرة لدى الأهلي وتقدم بشكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وانتشرت تقارير تفيد بإيقاف الأهلي عن القيد بسبب شكوى سافيو للاتحاد الدولي لكرة القدم.

وعلم FilGoal.com أن برونو سافيو عند رحيله حصل على مستحقاته بالكامل ولكن كان هناك خلاف بينه وبين النادي الأهلي على بعض البنود المالية.

وطلب سافيو الحصول على مكافآت مالية كان منصوص عليها في التعاقد منها بطولات لم يشارك فيها من الأساس، ولكنه تمسك بها ولجأ اللاعب لـ فيفا وحصل على حكم بأحقيته فيما يقارب من 230 ألف دولار.

وأرسل فيفا إنذارا للأهلي بضرورة السداد وإلا سيتم وقف القيد، وتم إخطار الاتحاد المصري بذلك.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي قام بتسوية الأمر بعد دفع 230 ألف دولار وكشف مصدر مسئول من الأهلي أن الدليل على ذلك هو قيد الفلسطيني ووسام أبو علي في قائمة الفريق المحلية والإفريقية بصورة طبيعية.

الأهلي كان اتفق مع بوليفار على ضم سافيو مقابل مليون و500 ألف دولار يتم دفعهم على قسطين بواقع 800 ألف دولار للقسط الأول و700 ألف للثاني.

ومع عدم مشاركة اللاعب بشكل مستمر وخروجه من حسابات المدرب مارسيل كولر كان يرغب اللاعب في الرحيل وطلب بوليفار ضمه مجددا.

وخلال المفاوضات توصل الأهلي مع بوليفار لاتفاق تم من خلاله إسقاط القسط الثاني البالغ قيمته 700 ألف دولار.

ودفع بوليفار 300 ألف دولار للأهلي ليضم اللاعب البرازيلي نهائيا.

وحصل برونو سافيو على راتب قيمته 800 ألف دولار خلال الموسم الوحيد الذي قضاه رفقة الأهلي.

البرازيلي صاحب الـ 28 عاما شارك بقميص الأحمر في 18 مباراة وخلالهم سجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

وتوج سافيو مع الأهلي بكأس مصر وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا، بجانب المشاركة في بطولة الدوري المصري التي اتقرب المارد الأحمر من حسم لقبها.

ولم يتواجد اللاعب البرازيلي في قائمة الأهلي بكأس العالم للأندية والتي حل بها المارد الأحمر رابعا.

وبقميص بوليفار سابقا نجح سافيو في تسجيل 16 هدفا وصناعة 4 آخرين خلال 31 مباراة.