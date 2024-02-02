مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 00:17

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بيان رسمي

استقر الأهلي على التعاقد مع ثنائي من اللاعبين الأفارقة تحت السن الذين خضعوا للاختبارات في الفترة الماضية.

وأوضح مصدر من الأهلي لـ FilGoal.com: "هناك استقرار على التعاقد مع مهاجم وظهير أيسر من بين الـ 5 لاعبين الأفارقة تحت السن الذين خضعوا للأختبار خلال الفترة الأخيرة في الأهلي".

وأضاف "سيتم الإعلان عنهم بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة".

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وأتم "وسيتم منح الـ 3 الأخرين فرصة أخرى في الصيف القادم".

وسبق أن صرّح هاني رمزي عبر "أون تايم سبورتس" رئيس لجنة اكتشاف والبحث عن المواهب: "ننتظر وصول 5 لاعبين شباب من غانا. شاهدنا 35 مباراة وتابعنا 900 لاعب وفي النهاية تم الاستقرار على 5 لاعبين في مراكز رأس الحربة والظهير الأيسر والجناح وقلب الدفاع ووسط الملعب".

وبحسب لوائح موسم 2023-24 يسمح بقيد 5 لاعبين أجانب بحد أقصى لفرق القسم الأول، و3 لاعبين أجانب بالمراحل السنية المختلفة.

كما لا يجوز مشاركة أكثر من 5 لاعبين أجانب سويا في مباراة واحدة للفريق الأول "باحتساب الأجانب تحت السن".

ويمتلك الأهلي محمد الضاوي "كريستو" صاحب الـ 20 عاما في قائمة الأجانب تحت السن بالدوري المصري.

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