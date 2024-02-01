ريال مدريد ينتزع الصدارة بثنائية خوسيلو ضد خيتافي

عاد ريال مدريد لصدارة الدوري الإسباني بالفوز على خيتافي في لقاء مؤجل من الجولة 20 بنتيجة 2-0.

سجل خوسيلو ثنائية ريال مدريد.

وانتزع ريال مدريد الصدارة برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين عن جيرونا.

فيما ظل خيتافي عاشرا في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة.

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التشكيل

أجرى كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد 7 تغييرات على تشكيل الفريق لمواجهة خيتافي.

وبدأ لوكاس فاسكيز وفيرلاند ميندي ولوكا مودريتش وفيدي فالفيردي وأوريليان تشواميني وجود بيلينجهام وخوسليو بشكل أساسي.

وكان السباعي: داني كاربخال وفيران جارسيا وتوني كروس وإدواردو كامافينجا وداني سيبايوس وبراهيم دياز ورودريجو بدأ المباراة الأخيرة ضد لاس بالماس.

وصف المباراة

كاد خوسيلو أن يسجل الهدف الأول له في اللقاء مبكرا في الدقيقة 9 بعدما حوّل عرضية مودريتش لكن العارضة منعت الهدف.

وبعد 4 دقائق سجل خوسيلو برأسية هدف ريال مدريد الأول بعد عرضية لوكاس فاسكيز.

واصل ريال مدريد بحثه عن الهدف الثاني في الشوط الأول لكن ديفيد سوريا حارس خيتافي تصدى لكل الفرص.

وانتهى الشوط الأول لخيتافي دون أي تسديدة أمام أنصارهم على مرمى ريال مدريد وهو ما يحدث لأول مرة للفريق منذ 353 مباراة له في الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 42 أصيب رودريجير وأكمل اللقاء، ولم يستكمل اللقاء وخرج مع بداية الشوط الثاني وعوضه إدواردو كامافينجا.

وحاول ماسون جرينوود أن يسجل هدف التعادل لكن تسديدته ارتدت من القائم في الدقيقة 50.

ورد ريال مدريد بهدف ثانٍ عن طريق خوسيلو في الدقيقة 57 بعدما تلقى تمريرة أرضية من فينيسيوس جونيور وسدد كرة أرضية في الشباك.

وكاد فينيسيوس أن يسجل الهدف الثالث بعدما راوغ الحارس وحاول وضع الكرة ساقطة من فوقه لكنه منعها في الدقيقة 63.

ورد القائم تصويبة قوية من بورخا مايورال في الدقيقة 72.

الدقائق الأخيرة شهدت محاولات من خيتافي لتقليص الفارق لكن دون خطورة.

فيما هدأ لعب ريال مدريد في محاولة لإضافة الهدف الثالث الذي لم يُسجل وانتهت المباراة بفوز الملكي وعودته للصدارة.