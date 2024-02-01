في الجول يكشف أسماء مساعدي جوزيه جوميز في الزمالك

يفصلنا فقط الإعلان الرسمي عن تعاقد الزمالك مع المدير الفني البرتغالي جوزيه جوميز.

ويكشف FilGoal.com مساعدي المدرب البرتغالي في مهمته مع الأبيض:

مدرب مساعد: أندري بيكي

عمل مدربا مساعدا للمدرب البرتغالي في أندية ألميريا الإسباني والتعاون السعودي وبونيفيرادينا الإسباني وماريتمو وشيفاز البرتغاليان.

كلاعب بدأ مع إسبانيول الإسباني واحترف في البرتغالي وروسيا وإنجلترا واليونان وختم مسيرته في 2019 في الهند، ويعد لوكوموتيف موسكو وريندينج وميدلسبروه وبيرنلي أبرز من ارتدى قميصهم.

لاعب الوسط والمدافع شارك في أمم إفريقيا 2008 مع منتخب الكاميرون وطُرد في نصف النهائي أمام غانا بسبب دفع حامل نقالة في الدقائق الأخيرة وغاب عن النهائي ضد مصر.

كما شارك في الخسارة أمام مصر في ربع نهائي نسخة 2010 من أمم إفريقيا، كما يمتلك الجنسية الإسبانية.

مدرب حراس مرمى: لويس فيسينتي

البرتغالي عمل كمدرب حراس في سبورتنج براجا البرتغالي لفرق الناشئين والشباب، كما عمل كمدرب حراس مرمى لبالميراس البرازيلي تحت 17 عاما.

مدرب الحراس البالغ 33 عاما، ابن شقيق بوبو لاعب ومدرب غينيا بيساو السابق، وستكون تلك تجربته الأولى مع جوميز في الزمالك.

مدرب أحمال: جواو ميجيل

وعلم أيضا FilGoal.com أن البرتغالي وقع لمدة موسم ونصف مع الأبيض ليخلف معتمد جمال الذي تولى المهمة بشكل مؤقت خلفا للكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد.

وبدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

وتولى تدريب العديد من الأندية الأوروبية والعربية أبرزها رايو آفي البرتغالي وريدينج الإنجليزي وألميريا الإسباني.

وفي الوطن العربي تولى تدريب أهلي جدة والتعاون في السعودية. وبني ياس الإماراتي.

وعمل أيضا كمدرب مساعد في بورتو البرتغالي ومالاجا الإسباني وباناثانيكوس اليوناني.

كما كان قريبا من تولي تدريب الأهلي في عام 2018.