الرمادي يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز التعاقد مع محمد إبراهيم

رد أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا على طلب بيراميدز لضم قائد فريقه محمد إبراهيم.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز أرسل طلبا إلى سيراميكا كليوباترا، للحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق.

وقال أيمن الرمادي لـ FilGoal.com: "قرار طلب بيراميدز التعاقد مع محمد إبراهيم ليس بيدي في النهاية".

وشدد "لكنني لا أفضل رحيل محمد إبراهيم عن الفريق. رحل عنا بعض اللاعبين بالفعل وقرار رحيله سيكون بحاجة لمناقشات عديدة مع الإدارة قبل اتخاذه".

وحسم سيراميكا كليوباترا تأهله إلى نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

ويواجه الفريق نظيره الاتحاد السكندري في نصف نهائي الرابطة.

محمد إبراهيم شارك هذا الموسم في 12 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين.

وخاض إبراهيم الموسم الجاري 12 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

وإجمالا بقميص الفريق شارك في 111 مباراة وسجل 8 وصنع 18.

صاحب الـ31 عاما كان ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

يذكر إن بيراميدز تعاقد حتى الآن مع مروان حمدي من المصري، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" في انتقالات يناير.