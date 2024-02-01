تحت أنظار رونالدو وإشارة آل الشيخ في وجه ميسي.. النصر يسحق ميامي بسداسية
الخميس، 01 فبراير 2024 - 22:56
كتب : FilGoal
سحق النصر السعودي ضيفه إنتر ميامي الأمريكي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس موسم الرياض.
كريستيانو رونالدو
النادي : النصر
وكانت هذه المباراة من المفترض أن تشهد مواجهة أخيرة بين كريستيانو رونالدو نجم النصر وليونيل ميسي نجم ميامي.. ولكن رونالدو كان خارج القائمة مصابا وتواجد على مقاعد البدلاء.
وجاء تشكيل النصر كالتالي: ديفيد أوسبينا - سلطان الغنام - صالح العمري - أيميريك لابورت - أليكس تيليس - عبد المجيد الصليهم - مارسيلو بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا - أوتافيو - عبد العزيز العليوة - محمد مران
فيما جاء تشكيل ميامي كالتالي: دريك كالندر - جوليان جريسيل - توماس أفيليس - سيرجي كريفتسوف - نوا ألين - جوردي ألبا - جريجوري - سيرجيو بوسكيتس - ديفيد رويز - لويس سواريز - ليوناردو كامبانيا
سريعا في الدقيقة 3 سجل أوتافيو الهدف الأول بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش.
أول الأهداف للنصر..
عالمي يا أوتافيو 🤩🔥#النصر_انتر_ميامي#كأس_موسم_الرياض |#SSCpic.twitter.com/bm0pr6kh5g— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
وفي الدقيقة 10 أشعل أندرسون تاليسكا المباراة بالهدف الثاني على الفور.
تاليسكا.. وهدف نصراوي ثاني 🔥⚽#النصر_انتر_ميامي#كأس_موسم_الرياض |#SSCpic.twitter.com/sZcbp26bJv
— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
وبطريقة رائعة لا تصدق سجل أيميريك لابورت الهدف الثالث الخرافي من بعيد للغاية.
للتاريخ يا لابورت.. ثالث الأهداف النصراوية ⚽🔥🤩#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض |#SSCpic.twitter.com/NDheLNMmN0— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
وأصيب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا وخرج ليأتي وليد عبد الله بدلا منه في الدقيقة 36.
أوسبينا يغادر أرضية الملعب بعد تعرضه للإصابه#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض |#SSCpic.twitter.com/pvhUB1nsGm— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
وفي الشوط الثاني تحصل محمد مران على ركلة جزاء بعد عرقلته من الحارس دريك كالندر.
لحظة احتساب ركلة جزاء النصر..#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض |#SSCpic.twitter.com/63eCYy58IJ— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
ووضع تاليسكا بصمته مجددا بالهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 51.
من علامة الجزاء.. تاليسكا يضيف الهدف الرابع ⚽🔥#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض |#SSCpic.twitter.com/gDgBvDYtTJ— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
وفي الدقيقة 60 أضاف محمد مران خامس الأهداف بنفسه.
رأسية مران تعلن خامس الأهداف النصراوية ⚽🔥#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/mdpQdkPHIC— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
فيما سجل تاليسكا السادس وأكمل الهاتريك في الدقيقة 73 ليتم إلغاؤه في البداية، ولكن بعد المراجعة تم احتساب الهدف.
الهاتريك ⚽⚽⚽.. تاليسكا هدف سادس واحتفالية على طريقة رونالدو 🤩⚽#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/nLidgWaaqu— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
وأتى ليونيل ميسي متأخرا في الدقيقة 83 بدلا من ليوناردو كامبانا.
وبعد دقائق من نزوله أشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي بعلامة الستة.
معالي المستشار يشير بـ 6 أهداف 😂⚽#النصر_انترميامي#كأس_موسم_الرياض | #SSC pic.twitter.com/mQCUuPBWyg— SSC (@ssc_sports) February 1, 2024
بذلك تنتهي مشاركة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض بعد الخسارة من الهلال 4-3 في المباراة الأولى، وتتبقى مباراة النصر ضد الهلال يوم 8 فبراير.