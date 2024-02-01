تحت أنظار رونالدو وإشارة آل الشيخ في وجه ميسي.. النصر يسحق ميامي بسداسية

سحق النصر السعودي ضيفه إنتر ميامي الأمريكي بستة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات كأس موسم الرياض.

وكانت هذه المباراة من المفترض أن تشهد مواجهة أخيرة بين كريستيانو رونالدو نجم النصر وليونيل ميسي نجم ميامي.. ولكن رونالدو كان خارج القائمة مصابا وتواجد على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل النصر كالتالي: ديفيد أوسبينا - سلطان الغنام - صالح العمري - أيميريك لابورت - أليكس تيليس - عبد المجيد الصليهم - مارسيلو بروزوفيتش - أندرسون تاليسكا - أوتافيو - عبد العزيز العليوة - محمد مران

فيما جاء تشكيل ميامي كالتالي: دريك كالندر - جوليان جريسيل - توماس أفيليس - سيرجي كريفتسوف - نوا ألين - جوردي ألبا - جريجوري - سيرجيو بوسكيتس - ديفيد رويز - لويس سواريز - ليوناردو كامبانيا

سريعا في الدقيقة 3 سجل أوتافيو الهدف الأول بعد تمريرة من مارسيلو بروزوفيتش.

وفي الدقيقة 10 أشعل أندرسون تاليسكا المباراة بالهدف الثاني على الفور.

تاليسكا.. وهدف نصراوي ثاني 🔥⚽#النصر_انتر_ميامي#كأس_موسم_الرياض |#SSCpic.twitter.com/sZcbp26bJv

وبطريقة رائعة لا تصدق سجل أيميريك لابورت الهدف الثالث الخرافي من بعيد للغاية.

وأصيب الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا وخرج ليأتي وليد عبد الله بدلا منه في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني تحصل محمد مران على ركلة جزاء بعد عرقلته من الحارس دريك كالندر.

ووضع تاليسكا بصمته مجددا بالهدف الرابع من علامة الجزاء في الدقيقة 51.

وفي الدقيقة 60 أضاف محمد مران خامس الأهداف بنفسه.

فيما سجل تاليسكا السادس وأكمل الهاتريك في الدقيقة 73 ليتم إلغاؤه في البداية، ولكن بعد المراجعة تم احتساب الهدف.

وأتى ليونيل ميسي متأخرا في الدقيقة 83 بدلا من ليوناردو كامبانا.

وبعد دقائق من نزوله أشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي بعلامة الستة.

بذلك تنتهي مشاركة إنتر ميامي في كأس موسم الرياض بعد الخسارة من الهلال 4-3 في المباراة الأولى، وتتبقى مباراة النصر ضد الهلال يوم 8 فبراير.