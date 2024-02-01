عامر حسين يعلن عبر في الجول مواعيد وملاعب ونظام نصف نهائي كأس الرابطة المصرية

الخميس، 01 فبراير 2024 - 22:26

كتب : بسام أبو بكر

كأس الرابطة المصرية المحترفة

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات المصرية عن موعد وملعبي ونظام نصف نهائي كأس الرابطة المصرية.

المصري ضرب موعدا مع طلائع الجيش في نصف النهائي، فيما يلعب الاتحاد السكندري مع سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي الآخر.

وقال عامر حسين في تصريحات لـFilGoal.com: "مباراتا نصف نهائي كأس الرابطة المصرية سيكونا يوم 6 فبراير الجاري".

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وأضاف "المصري ضد طلائع الجيش على ملعب برج العرب الساعة 4:30 مساء، والاتحاد السكندري ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 7:30 مساء على استاد الإسكندرية".

رئيس لجنة المسابقات استمر "في حالة التعادل نلجأ إلى ركلات الترجيح مباشرة".

وأتم "الشركة الراعية لم تخطرني بموعد المباراة النهائية حتى الآن".

ويدافع سيراميكا كليوباترا عن لقب البطولة التي حصل عليها في الموسم الماضي بعد الفوز على المصري في النهائي بأربعة أهداف مقابل هدف.

الاتحاد السكندري المصري طلائع الجيش سيراميكا كليوباترا كأس الرابطة المصرية
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