خبر في الجول – بيراميدز يطلب ضم محمد إبراهيم.. وخطوة تحسم مصير الصفقة

طلب نادي بيراميدز ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الجاري.

وحسبما علم FilGoal.com فإن بيراميدز أرسل طلبا إلى سيراميكا كليوباترا، للحصول على خدمات محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق.

من جهة أخرى، فإن أيمن الرمادي مدرب الفريق هو من سيحسم مصير الصفقة، سواء بالموافقة على رحيل اللاعب أو استمراره.

محمد إبراهيم شارك هذا الموسم في 12 مباراة بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفا واحدا وصنع ثلاثة آخرين.

وخاض إبراهيم الموسم الجاري 12 مباراة وسجل هدفا وصنع 3.

وإجمالا بقميص الفريق شارك في 111 مباراة وسجل 8 وصنع 18.

صاحب الـ31 عاما كان ضمن قائمة منتخب مصر المبدئية لبطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

يذكر إن بيراميدز تعاقد حتى الآن مع مروان حمدي من المصري، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة" في انتقالات يناير.