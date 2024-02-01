بعد الداخلية.. حمزة مجدي يوقع لـ بلدية المحلة

الخميس، 01 فبراير 2024 - 22:13

كتب : عمرو نبيل

حمزة علاء - بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة ضم حمزة مجدي في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب في صفقة انتقال حر على عقد يمتد لمدة موسمين.

ولم يخض حمزة أي مباراة الموسم الجاري بقميص سيراميكا كليوباترا في النصف الأول من الموسم.

أخبار متعلقة:
إلى الغريم.. عبد الناصر محمد من البلدية إلى غزل المحلة بعد ارتباطه بـ الأهلي والزمالك سابقا.. بلدية المحلة يضم محمد الناهيري خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضاته مع بلدية المحلة بعد إتمام اتفاقه مع يوسف حسن خبر في الجول - بلدية المحلة يقترب من ضم محمد طارق لنهاية الموسم

ووقع اللاعب البالغ 25 عاما، من قبل للداخلية في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا في مطلع يناير الجاري.

وإجمالا خاض حمزة مجدي مع سيراميكا 22 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ حمزة مسيرته في سيراميكا كليوباترا وأعير إلى أسوان في سنة 2021 لعامين قبل عودته إلى ناديه.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 10 مباريات.

بلدية المحلة سيراميكا كليوباترا حمزة مجدي
نرشح لكم
خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن حوار في الجول - محمود الأسود: الحضري وفايز أبلغاني برغبة الزمالك.. وهذه قصة السباق مع الزمن في الجول يكشف أسماء مساعدي جوزيه جوميز في الزمالك الرمادي يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز التعاقد مع محمد إبراهيم خبر في الجول – بيراميدز يطلب ضم محمد إبراهيم.. وخطوة تحسم مصير الصفقة مران الأهلي - انتظام معلول وخالد عبد الفتاح.. وكوكا يبدأ الركض حول الملعب
أخر الأخبار
سكاي: إلى كوريا الجنوبية.. خطوة مفاجئة لـ جيسي لينجارد 20 دقيقة | ميركاتو
انتفاضة أخمدها ماينو.. مانشستر يونايتد يهزم ولفرهامبتون في قمة الإثارة 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي ساعة | ميركاتو
بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد ساعة | الكرة المصرية
مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن ساعة | الدوري المصري
ريال مدريد ينتزع الصدارة بثنائية خوسيلو ضد خيتافي ساعة | الدوري الإسباني
حوار في الجول - محمود الأسود: الحضري وفايز أبلغاني برغبة الزمالك.. وهذه قصة السباق مع الزمن ساعة | ميركاتو
في الجول يكشف أسماء مساعدي جوزيه جوميز في الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب يكشف سبب رحيله عن ليفربول وخطته المقبلة.. وموقفه من تدريب فريق إنجليزي غيره 2 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 3 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 4 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل