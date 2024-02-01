بعد الداخلية.. حمزة مجدي يوقع لـ بلدية المحلة
الخميس، 01 فبراير 2024 - 22:13
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي بلدية المحلة ضم حمزة مجدي في صفقة انتقال حر.
حمزة مجدي
النادي : بلدية المحلة
ووقع اللاعب في صفقة انتقال حر على عقد يمتد لمدة موسمين.
ولم يخض حمزة أي مباراة الموسم الجاري بقميص سيراميكا كليوباترا في النصف الأول من الموسم.
ووقع اللاعب البالغ 25 عاما، من قبل للداخلية في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا في مطلع يناير الجاري.
وإجمالا خاض حمزة مجدي مع سيراميكا 22 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.
وبدأ حمزة مسيرته في سيراميكا كليوباترا وأعير إلى أسوان في سنة 2021 لعامين قبل عودته إلى ناديه.
ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 10 مباريات.
نرشح لكم
خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد مصدر من الأهلي لـ في الجول: استقررنا على ضم 2 من الـ 5 الأفارقة تحت السن حوار في الجول - محمود الأسود: الحضري وفايز أبلغاني برغبة الزمالك.. وهذه قصة السباق مع الزمن في الجول يكشف أسماء مساعدي جوزيه جوميز في الزمالك الرمادي يرد عبر في الجول على طلب بيراميدز التعاقد مع محمد إبراهيم خبر في الجول – بيراميدز يطلب ضم محمد إبراهيم.. وخطوة تحسم مصير الصفقة مران الأهلي - انتظام معلول وخالد عبد الفتاح.. وكوكا يبدأ الركض حول الملعب