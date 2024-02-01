بعد الداخلية.. حمزة مجدي يوقع لـ بلدية المحلة

أعلن نادي بلدية المحلة ضم حمزة مجدي في صفقة انتقال حر.

ووقع اللاعب في صفقة انتقال حر على عقد يمتد لمدة موسمين.

ولم يخض حمزة أي مباراة الموسم الجاري بقميص سيراميكا كليوباترا في النصف الأول من الموسم.

ووقع اللاعب البالغ 25 عاما، من قبل للداخلية في صفقة انتقال حر عقب فسخ تعاقده مع سيراميكا كليوباترا في مطلع يناير الجاري.

وإجمالا خاض حمزة مجدي مع سيراميكا 22 مباراة سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع هدفا وحيدا.

وبدأ حمزة مسيرته في سيراميكا كليوباترا وأعير إلى أسوان في سنة 2021 لعامين قبل عودته إلى ناديه.

ويحتل بلدية المحلة المركز الـ 13 في جدول الدوري برصيد 10 نقاط من 10 مباريات.