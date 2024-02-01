فورملا 1 - لويس هاملتون ينضم إلى فيراري في 2025

الخميس، 01 فبراير 2024 - 21:59

كتب : FilGoal

هاميلتون

أعلنت شركة فيراري انضمام لويس هاملتون لصفوفها بدءا من 2025 عقب نهاية تعاقده مع مرسيدس.

وسيخوض هاملتون منافسات 2024 مع مرسيدس ثم سيعوض كارلوس سانز في العام المقبل مع فيراري.

ووقع السائق البالغ 39 عاما على عقد يمتد لعامين مع خيار الرحيل بعد نهاية العام الأول، وفقا لشبكة "ESPN".

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بطل العالم 7 مرات في فورملا 1 هو الأنجح في تاريخ اللعبة بـ 103 فوزا.

ويتساوى الإنجليزي مع الألماني مايكل شوماخر صاحب الـ 7 ألقاب.

ولم يفز هاملتون بأي سباق منذ ديسمبر 2021.

وانضم لمرسيدس في 2013 وحقق 6 ألقاب منذ ذلك الحين.

وقال هاملتون عقب رحيله عن مرسيدس: "هذا واحد من أًصعب القرارات التي اتخذتها".

وأضاف "أنا ملتزم بنسبة 100% لتقديم أفضل أداء أستطيع تقديمه هذا الموسم وجعل موسمي الأخير مع الأسهم الفضية، موسم لنتذكره".

ومنذ كيمي رايكونين في 2007 لم تفز فيراري بجائزة العام في فورملا 1، رغم إنهم الفريق الأكثر تتويجا.

فيراري فورملا 1 لويس هاملتون مرسيدس
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