انتهت الدوري الإسباني - خيتافي (0) (2) ريال مدريد.. إلى الصدارة

الخميس، 01 فبراير 2024 - 21:56

كتب : FilGoal

ريال مدريد وأتليتكو مدريد في السوبر الإسباني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ريال مدريد ضد خيتافي في الجولة 20 من الدوري الإسباني.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 73: القائم يمنع تقليص الفارق من تسديدة قوية لبورخا مايورال

ق 62: ماذا أهدرت يا فيني؟!

ق 56: جووول الثاااني.. خوسيلو يسجل الثاني بتسديدة أرضية رائعة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 14: جوووول أوووول.. خوسيلو يسجل الأول لريال مدريد

ق 9: العارضة تمنع الأول لخوسليو

بداية اللقاء

ريال مدريد خيتافي الدوري الإسباني
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