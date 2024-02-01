صلاح محسن يسجل في ظهوره الأول.. المصري يقسو على بيراميدز بثلاثية

الخميس، 01 فبراير 2024 - 21:40

كتب : FilGoal

صلاح محسن - المصري ضد بيراميدز

سجل صلاح محسن وافد المصري الجديد بعد ظهوره بـ 15 دقيقة مع الفريق البورسعيدي.

وتغلب المصري على بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل في ربع نهائي كأس الرابطة.

وتأهل المصري إلى نصف النهائي لمواجهة طلائع الجيش يوم 6 فبراير الجاري.

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بينما نصف النهائي الآخر سيكون بين فريقي سيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري.

وشهد اللقاء عودة اللاعبين الدوليين من منتخب مصر عقب خروج الفراعنة من ثمن نهائي أمم إفريقيا.

وبدأ المصري المباراة بهجوم قوي وكاد محمد الشامي أن يسجل مبكرا في الدقيقة السادسة ولكنه أهدر الانفراد.

وسجل محمد الشامي هدفا في الدقيقة 23 ولكنه لم يحتسب بسبب التسلل.

وافتتح ميدو جابر التسجيل في الدقيقة 27 بعدما استقبل عرضية عمرو السعداوي برأسية تصدى لها ميهوب ولكنه تابعها مجددا في المرمى.

وأنقذت عارضة محمود جاد التعادل في الدقيقة 33 بعد رأسية رائعة من وليد الكرتي عقب عرضية من محمد رضا بوبو.

ودفع باتشيكو بمصطفى فتحي قبل انطلاق الشوط الثاني بدلا من إبراهيم عادل.

بينما دفع علي ماهر بصلاح محسن في ظهوره الأول بالدقيقة 60 بدلا من حسن علي.

وبعد ربع ساعة من مشاركته نجح صلاح محسن في افتتاح سجله التهديفي مع المصري بهدف على يسار أحمد ميهوب.

وقتل كريم العراقي المباراة في الدقيقة 84 بعد عرضية أرضية من الشامي سددها وتصدى لها ميهوب قبل أن يتابعها العراقي مجددا داخل الشباك.

وسجل بيراميدز هدف تقليص الفارق في الدقيقة 91 بعد تسديدة رائعة من فخري لاكاي ولكنها ارتطمت بالعارضة ثم في محمود جاد لتسكن شباك المصري.

كسر صيام بعد 4 مباريات

كسر فريق المصري صيامه عن الانتصارات على حساب بيراميدز عقب 4 مباريات متتالية.

وكان آخر انتصار للمصري على حساب بيراميدز يعود لنسخة 2022 من كأس الرابطة بعد الفوز بهدف دون مقابل في دور المجموعات.

وعقب ذلك الانتصار لعب الفريقان أربع مباريات جميعهم في الدوري المصري، ولم ينجح الفريق البورسعيدي في تحقيق الانتصار بأي منهم.

إذ حقق بيراميدز الفوز في مباراتين وتعادلا سلبيا مرتين.

المصري كأس الرابطة صلاح محسن بيراميدز
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