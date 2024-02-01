صفقة هجومية.. فرانكفورت يستعير إيكيتيكي من باريس سان جيرمان

أعلن نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني ضم هوجو إيكيتيكي قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

المهاجم الفرنسي البالغ 21 عاما انضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم وسيرتدي القميص رقم 11.

وقال ماركوس كورشه المدير الرياضي للنادي: "هوجو لاعب شاب وأثبت أن له مستقبل كبير، حاولنا ضمه في الصيف الماضي لكن لم تكتمل الفكرة، وسعداء

وسينتقل إيكيتيكي لفرانكفورت على سبيل الإعارة مع إمكانية الشراء مقابل 30 مليون يورو، حسب التقرير.

ومن المتوقع أن يقوم فرانفكورت بتجربة اللاعب في الأشهر المقبلة قبل أن يقرر ضمه بشكل نهائي، واستعدادا لإمكانية رحيل عمر مرموش الذي لفت أنظار عدة أندية إنجليزية.

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يذكر أن فرانكفورت لعب في الأسابيع الأخيرة بدون مهاجمه المصري عمر مرموش الذي شارك مع منتخب بلاده في كأس أمم إفريقيا.

لكن النادي أعلن قبل أسابيع ضم النمساوي ساشا كالادزيتش مهاجم ولفرهامبتون حتى نهاية الموسم.

وأفاد نادي فرانكفورت أن اللاعب انضم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

وكان على فرانكفورت أن يبحث عن بدائل لشغل مركز المهاجم خاصة مع سفر عمر مرموش للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر.

وسيرتدي البالغ من العمر 26 عامًا القميص رقم 9 مع فرانكفورت.

ساشا لعب في الدوري الألماني بين عامي 2019 و2022 مع نادي شتوتجارت، وزامل مرموش من قبل، حين لعب المصري موسم 2021-2022 مع الفريق.

وسجل كالادزيتش 24 هدفا وصنع 12 في 60 مباراة مع شتوتجارت.

ثم انتقل النمساوي الذي يبلغ طوله مترين إلى ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، حيث تعرض لإصابة خطيرة في أول ظهور له وغاب عن الملاعب لعدة أشهر.

احتفل كالايدزيتش بعودته في أغسطس 2023 وظل بلا إصابات منذ ذلك الحين.

وخاض في الموسم الحالي 13 مباراة ساهم فيها بثلاثة أهداف وتمريرة حاسمة.

على المستوى الدولي، لعب ساشا 19 مباراة دولية مع منتخب النمسا وسجل أربعة أهداف.

يحتل فرانكفورت حاليا المركز السادس في الدوري الألماني، بفضل أهداف عمر مرموش الذي عوض رحيل كولو مواني في مركز المهاجم الصريح بعض الأحيان.

وسجل الدولي المصري 11 هدفا وصنع 2 في 22 مباراة لعبها مع فرانكفورت هذا الموسم.

يذكر أن مرموش انتقل إلى فرانكفورت الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.