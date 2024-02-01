مران الأهلي - انتظام معلول وخالد عبد الفتاح.. وكوكا يبدأ الركض حول الملعب

استئنف الأهلي تدريباته مساء اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الحصول على راحة عقب العودة من معسكر الإمارات.

وبدأ المران بجلسة عقدها الجهاز الفني مع اللاعبين للحديث عن المرحلة القادمة، والتي تشهد ارتباطات هامة للفريق في دوري أبطال ‏إفريقيا وبقية منافسات الموسم الجاري.

وانتظم علي معلول في مران الأهلي الجماعي بعد نهاية مشاركته مع منتخب تونس في أمم إفريقيا.

وخاض أحمد نبيل "كوكا" المرحلة الأخيرة من برنامج العلاج الطبيعي الذي وضعه الجهاز الطبي لتأهيله من الإصابة، بعدما تعرض من قبل للإصابة بجزع في أربطة الكاحل خلال معسكر منتخب مصر قبل أمم إفريقيا 2023.

وأوضح أحمد جاب الله طبيب الفريق أن كوكا اجتاز مرحلة مهمة من العلاج الطبيعي، وبدأ الجري حول الملعب تمهيدا للمشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية خلال الفترة المقبلة.

وشارك أيضا خالد عبد الفتاح في المران الجماعي، وقال جاب الله طبيب الفريق إن اللاعب شارك في المران الجماعي عقب تعافيه من إصابته بالام في العضلة الخلفية.

وقاد أندرياس أندويا مخطط أحمال الفريق فقرات متنوعة للاعبين، للإرتقاء بالنواحي البدنية في ضوء برنامج الإعداد الذي وضعه ‏الجهاز الفني للفترة المقبلة.‏

كان الفريق قد خاض ‏ معسكر إعداد خارجي في مدينة عجمان بالإمارات تخلله مواجهات ودية أمام الأخدود السعودي وحتا ‏الإماراتي.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، التي تجمع الفريقين في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.‏