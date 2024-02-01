متحف أمم إفريقيا - كتيب المذيع المرافق لبعثة توجو في 2010

عانى منتخب توجو قبل كأس أمم إفريقيا 2010 إثر الهجوم على حافلة الفريق خلال الوصول لأنجولا.

وتوفي خلال هذا الحادث الأليم سائق الحافلة والمذيع المرافق لبعثة توجو، والذي ترك خلفه كتيبه الخاص به.

ولذلك فإن هذه الكتيب ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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