متحف أمم إفريقيا - كتيب المذيع المرافق لبعثة توجو في 2010

الخميس، 01 فبراير 2024 - 20:24

كتب : FilGoal

توجو 2010

عانى منتخب توجو قبل كأس أمم إفريقيا 2010 إثر الهجوم على حافلة الفريق خلال الوصول لأنجولا.

وتوفي خلال هذا الحادث الأليم سائق الحافلة والمذيع المرافق لبعثة توجو، والذي ترك خلفه كتيبه الخاص به.

ولذلك فإن هذه الكتيب ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

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متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

توجو أمم إفريقيا أمم إفريقيا 2010
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